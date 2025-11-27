九巴车长车厂内遭撞毙 维修主任称多人同时准备出车 做法行之有效

九巴位于九龙湾的车厂前年9月发生致命意外，一名九巴车长疑在同事泊车时遭撞毙。九巴公司事后被劳工处票控一项没有确保雇员的安全及健康罪，案件今于观塘裁判法院续审。九巴维修主任供称，接获通知上去天台后发现死者头部有伤，倒卧在斜路上，他随即报警并施行急救。他另指出，台风过后常有多人一同到车厂天台准备驾驶巴士离开，做法行之有效，未见有安全风险。案件明续审。

死者倒卧天台一只脚没有穿鞋

控方传召九巴维修主任张魏兴，直到2024年1月，张已在九巴服务超过40年。张忆述事发当日他于早上7时前抵达九龙湾车厂上班，约于7时15分获同事通知有人倒卧在天台的马路中心，张上楼查看，发现身穿红黑色制服的死者面朝天、躺卧在上天台的斜路路面。张呼叫死者无反应，于是著同事报警，并按指示为死者进行急救。过了约3分钟后，救护员到场接手。

张形容当时死者「头后面应该穿咗」，他没有移动死者，「唔敢郁佢」，死者倒卧的位置没有血迹。另外张留意到死者有一只脚没有穿鞋，并在约2至3米距离外发现该鞋子。

台风过后多人同时出车做法未见安全风险

张被盘问时，同意在台风来袭前车厂天台会泊满巴士，包括停车方格内外的位置。而当改挂较低讯号，需要复工时，张确认会同时「十个八个人」一起上天台，准备将巴士驶走，而这种做法一直行之有效，他观察下未见有安全风险，定期安全报告亦未有写关于台风后疏通出车时的安全问题。

被告为九龙巴士(一九三三)有限公司，传票控罪指被告于2023年9月7日身为罗育权的雇主，于九龙湾九巴车厂没有提供合理安全系统于天台停车场的工作系统，没有提供资料指导监督予罗。

案件编号：KTS12808/2024

法庭记者：雷璟怡