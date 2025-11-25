残特奥会｜杨德强：已完成无障碍设施改装工程 3项目已售出近千张门票 反应理想

全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会，将于12月8日至15日举行。全运会统筹办公室主任杨德强今早（25日）在电台节目表示，本港已举办一项大众项目，并将承办4个竞赛项目，目前3个公开售票项目已售出近千张门票，形容反应理想。

杨德强：临时无障碍改装工程已全部完成

他指马鞍山体育馆及荃湾体育馆，因平日主要开放予公众使用，需进行较多临时改装工程，例如加设无障碍通道，并改装更衣室及洗手间等，而相关工程现已全部完成，各项工作基本上已准备就绪。

杨德强说，4个竞赛项目包括荃湾体育馆举行的特奥乒乓球和残奥乒乓球（TT11组）、马鞍山体育馆举行的轮椅击剑，以及在启德体艺馆举行的硬地滚球。他指启德体育馆本身是为大型赛事而设计，具备完善配套，包括运动员设施，观众席亦设有较多轮椅座位，因此无需进行大规模改装。

对成功举办今届残特奥会充满信心

杨补充，早前已在相关场地试办多项同类型赛事，参与的选手及人员均给予正面回馈。其中多项赛事亦邀请内地相关体育组织、政府部门及官员来港观摩，他们对本港筹备工作表示满意，故对成功举办今届残特奥会充满信心。

接待安排方面，杨德强表示，运动员将入住酒店，大会将安排专车及无障碍车辆接送他们往返比赛场地及机场。他举例，9月初曾举行轮椅舞蹈比赛，过程顺利且反应热烈。即使在赛事结束后翌日悬挂八号风球，大会仍能顺利将百多名运动员及技术官员送往机场，为接待工作累积了宝贵经验。

门票分配会因应销售弹性调整

门票发售方面，杨德强透露，今次门票以「项目通」形式发售，持票人可凭一张门票观看该项目的所有场次。以硬地滚球为例，整个赛事为期6天，购买一张门票即可由10月9日至14日观看所有赛事。门票统一定价为人民币10元（约11港元）。他续指，启德体艺馆可容纳4,000多名观众，目前计划将一半门票公开发售，另一半预留予赞助机构及旅行社，但会因应销售情况弹性调整。

在3个公开售票项目中，包括硬地滚球、轮椅击剑及乒乓球，杨德强说，目前已售出近千张门票，认为目前门票销售反应理想，暂未安排售票的特奥乒乓球项目则免费派发门票。

全运会延至11月避台风 证明安排得宜

总结本届全运会，杨德强指出，今届首次由粤港澳三地联合主办，属崭新尝试。而赛事由以往惯常的9月延后至11月举行，以避开台风及极端天气，证明安排得宜，效果理想。无论是运动员表现或观众反应均十分热烈及投入。

他补充，香港是根据场地条件及运动员实力，经深思熟虑后拣选承辧8个项目，其中将三项铁人赛事安排于中环海滨，及沙滩排球在维园举行，参赛者及市民反应俱佳。两项赛事均达到国际水平，更有国际体育组织表示希望香港日后可沿用相同场地举办更多赛事。

