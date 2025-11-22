全球最大「梵高比卡超」卡墙登陆香港 海外藏家：香港有条件成亚洲藏卡中心

全港最大型收藏卡盛事《Grade10 Festival》今日( 22日 )起一连两日于湾仔合和酒店举行。是次规模为历来最大，共有逾120来自中国内地、美国、日本、韩国、新加坡、马来西亚、菲律宾及中国台湾等地全球1的参展商参与，预计将吸引超过23,000人次入场。其中一个焦点，是全球首次亮相的「梵高比卡超」藏卡墙，该藏卡墙由超过400张「灰色毡帽比卡超」PSA 10卡牌组成，总值近500万港元。

国际极具影响力收藏家Nick Uliano 专程从美国来港参与活动

由于规模较历年最大，就连国际极具影响力的收藏家Nick Uliano，亦专程从美国来港参与活动，彰显香港作为国际收藏卡市场枢纽之一的地位。现场并设有全球首个与Meta旗下Threads合作的「Threads动态墙」， 与参与者即场互动分享。

活动主礼嘉宾包括团结香港基金主席陈智思、MemeStrategy（股份代号：2440.HK）行政总裁陈展程、Grade10董事总经理陈家健，以及香港贸发局展览及数码业务总监李键文。主办方合作伙伴及顾问成员包括艺人兼运动员方力申、CASETiFY联合创办人吴培燊、美国最大日本动漫串流平台Crunchyroll联合创办人Kun Gao、PokeColor卡乐创办人汤涵濡、Grade10支持伙伴林雍及Ander Tsui等也参与活动开幕仪式。

陈展程看好香港成为亚洲卡牌交易中心的潜力，认为无论是藏家实力、人数、交易量，还是卡牌多样性，加上香港完善的基建配套，都具备充分条件让香港成为区内的藏卡中心。

他说「此次特别加入全球首展的『梵高比卡超』大型藏卡墙，正是为了向全球卡牌界展示香港不仅藏家众多，更是珍稀卡牌汇聚的中心。」并指香港作为国际财富管理枢纽，拥有大量实力雄厚的收藏家。

展出「梵高比卡超」藏卡墙

是次会场展出「梵高比卡超」藏卡墙，由超过400张「灰色毡帽比卡超」PSA 10卡牌组成。该卡是在2023年宝可梦与荷兰梵高博物馆为庆祝博物馆50周年举办联名特展时推出的限定宣传卡，画面致敬梵高名画《戴毡帽的自画像》，把主角换成戴灰色毡帽的比卡超。当时推出已引来轰动，是宝可梦卡牌经典之一。

活动亮点之一为大会送出四张「灰色毡帽比卡超」卡牌，其中两张更为PSA 10，参加者只须参加竞猜活动及在问答中脱颖而出，或参与现场游戏区活动即有机会得奖。