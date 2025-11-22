古埃及文明展逼爆｜故宫文化博物馆致歉 : 保留门票3个月内可再免费入场 明延长开放至晚上8时

香港故宫文化博物馆表示，因应今日古埃及文明展入场观众反应非常踊跃，现场轮候人数众多，需排队等候。有关展厅今天将延长开放时间一小时至晚上9时；并对今日入场安排造成的不便致歉，馆方将检讨安排，加派人手协助现场秩序。

保留门票3个月内再次免费入场一次

博物馆宣布，持有今日门票的访客，可保留门票并于由今天起所计的3个月内，再次免费入场一次。有关安排同样适用于今天使用弹性门票及会员门票的访客。

另外，由于预计周末人流较多，相关展厅明日开放时间将延长至晚上8时。馆方建议访客尽量选择上午或黄昏时段入场，以避开下午高峰期。现场仅会发售少量门票，并可能视乎情况于高峰时段暂停现场售票，呼吁访客尽可能提前购票。

「古埃及文明大展」：「图坦卡门的世界」

香港故宫文化博物馆回复《星岛头条》指，「古埃及文明大展──埃及博物馆珍藏」过去4天，共接待超过16000名观众 ，周末人流高峰期间，现场人流管理方面亦面临一定挑战，博物馆今天上午11时起，一度暂停发售即日现场门票，并因应现场情况于下午3时30分恢复售票，展厅今日特别延长开放至晚上8时。

博物馆表示，将持续检讨相关安排，优化观展体验，感谢观众的理解与耐心，期望展览运作日渐顺畅，为入场人士带来更完善的参观体验。

馆方又表示，「法老猫咪毛公仔系列」商品已售罄，团队正全力补货，顾客可于礼品店外扫瞄二维码填妥网上预订表格，当到货时会获通知。