双非脑瘫婴案︱政府欢迎医委会撤销永久搁置聆讯决定 家属：见到曙光

社会
更新时间：20:11 2025-11-22 HKT
发布时间：20:11 2025-11-22 HKT

双非男婴脑瘫案遭拖延聆讯15年，医委会裁定永久终止研讯的决定引起争议，医委会今日（22日）覆核聆讯后决定收回永久搁置研讯的决定。政府发表声明，表示欣悉及欢迎医委会辖下的研讯小组经覆核后，撤销永久搁置纪律程序的裁决，重启研讯。政府会继续留意个案的进展，期望研讯过程顺利。

另一方面，医委会正检视处理投诉的调查和纪律研讯机制，并将提出完善机制的建议及需要。政府会审视医委会提交的报告，并会在新一届立法会开展任期后尽快在2026年上旬向立法会提交修订《医生注册条例》的草案，加强医委会的公众问责性及强化投诉处理机制。

家属黎氏夫妇聆讯后见记者，对今次医委会聆讯小组收回相关命令，形容是「见到曙光」。资料图片
家属黎氏夫妇聆形容今次医委会聆讯小组收回相关命令，是「见到曙光」。资料图片
家属早前召开记者会。资料图片
家属黎氏夫妇聆讯后会见记者，指原本上月得知永久终止聆讯时感到失望，形容今次医委会聆讯小组收回相关命令是「见到曙光」，希望医委会尽快重新安排聆讯，两人又感谢传媒及社会对今次个案的关注。

医委会今日（22日)下午召开聆讯处理，聆讯历时约3小时，小组退席商议约一小时。医委会主席兼研讯小组主席邓惠琼在会上宣布，收回永久搁置研讯决定，称考虑公众利益，以及要确保医护声誉。

 

