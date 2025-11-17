消委会行山杖︱两款现安全隐患易卡罅隙、手柄易脱 有$199品牌全数测试表现理想

行山杖是不少人行山必备工具。消委会测试19款可调校长度的行山杖，发现售价996元的「Camp Backcountry Carbon 2.0 Trekking Pole -Yellow (pair)」行山杖，预防受困设计表现「不太理想」；售价225元的「VR Traveler T920906 TK SKY 95（3Y）」，抗拉脱能力亦「不太理想」。

两款行山杖安全测试不达标 分别卡罅隙、易甩手柄

消委会于今年6月至7月期间，从户外活动用品店、体育用品店、百货公司的体育用品专柜等购买19款价钱介乎180元至1790元，可调校长度、声称最长使用长度在135厘米或以下的行山杖。11款采用直身手柄，当中有5款以一对的形式售卖，6款以单一支形式售卖；另外8款则采用T形手柄。消委员参考德国的行山杖标准DIN 79016:2024，测试行山杖的物理性能，包括量度全杆长度和腕带关度，检查有否尖锐角、锐利边和表面是否粗糙；以及就手柄、杆身、挡沙碟和杆头等进行多项检测。

防止受困设计方面，行山杖须能以140牛顿或以下力量，将样本的挡沙碟向上拉过一个65毫米阔的罅隙。18款样本表现理想，惟「Camp Backcountry Carbon 2.0 Trekking Pole -Yellow (pair)」的挡沙碟需要205牛顿力量才能通过罅隙，高于标准限值，表现「不太理想」。

至于手柄测试，标准要求拉脱手柄的力量须达300牛顿或以上，惟「VR Traveler T920906 TK SKY 95（3Y）」仅需149牛顿力量就可拉脱手柄，抗拉脱能力「不太理想」。

4样本行山杖表现理想

不论价钱高低，都有在大部分测试项目表现理想的行山杖。有4个样本在表面情况、预防受困设计、手柄、腕带、杆身、杆头、挡沙碟及胶套测试均表现理想。包括售719元的「Silva 38519 Trekking Pole aluminum Z-fold Grey 1 Pair」、售199元的「iPower AB601 Telescopic Trekking Pole」、售810元的「Mont-bell ALPINE CARBON POLE ANTI SHOCK (No.#1140191)」及售259元的「Onepolar Born for Adventure TP21-T7075-RD」。

消委会建议按自身需要选购相对应行山杖

消委会建议，消费者选购行山杖时要先了解自身需要。例如，所有种类的行山杖都足以应付一般远足路线；难度较高的路线，则应选择质素较高的行山杖；若需背负较重的行李，应选用可承受相应重量的行山杖。

消委会亦建议，选购直柄行山杖时，应在平地站立，以手握着行山杖的手柄，杆身垂直，杆头向下贴着地面，然后调校杆长度，直至上臂和前臂之间的手肘位形成90度角，便是适合的使用长度。若打算使用双杖，选购时便应同款购买一对，会较易平衡；不要混合长度或形状不同的行山杖。