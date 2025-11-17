消委会驾驶学校︱学车套餐有隐藏收费 时数不足要补钟 总数可远超宣传价六成半

【消委会/驾驶课程】学车选项选择繁多。消委会今日（11月17日）发表《选择》月刊，指本港11间驾驶学校提供的私家车及轻型货车套餐课程，发现所有基本套餐课程所涵盖的驾驶实习时数，均未达运输署建议的30小时，学员如希望累积足够路面经验，往往需额外加钟补课，令实际学习成本与预算出现落差。

消委会驾驶学校︱要满足30小时 实际总支出比套餐多近65%

以九龙及新界区自动波私家车为例，调查发现若要满足运输署的30小时训练要求，「学车易」（#3）的课程套餐由于只提供15.75小时的实习时数，所以需要补钟，要满足30小时，总支出为17,218元，比套餐实际总支出（10,568元）多出63%；「有记驾驶学校」要满足30小时，总支出为16,418元，比套餐实际总支出（9,958元）多出近65%。

消委会驾驶学校︱学车时数均未达运输署建议的30小时

消委会于今年6月至10月期间，透过网上浏览及实地查询方式，搜集本港11 间驾驶学校提供的 32 个私家车及轻型货车套餐课程的资料，整合后向相关学校发函核实内容，最终收到5间回复。消委会亦另于9月中旬透过「油价资讯通」应用程式进行小型意见调查，收集市民对学车安排的意见，共收到324份回复。

根据运输署建议，初学者于考试前应接受约30小时的路面驾驶训练，以充分掌握基本驾驶技术及累积路面经验。不过调查发现各个基本套餐课程之间所包含的驾驶实习时数差异甚大，全部均未达运输署建议的水平。

消委会驾驶学校︱铿锵驾驶学校最平套餐 只包10小时训练时数

铿锵驾驶学校驾驶实习时数最少的「15课特惠套餐（港岛）」，只包含10小时训练时数，以该课程每堂40分钟且要求每次需连上两堂计，学员由报读至应考前只有约7次路面实习机会。相对而言，驾驶实习时数最多的套餐总时数为27小时45分钟，但仍未达运输署建议的水平。

消委会指，套餐课程涵盖的驾驶实习时数若未能令学员有足够信心应付路试，往往需额外加钟补课以累积更多经验，开支上或会失预算。

消委会建议推出课时更贴近运输署建议的套餐

由于部分学校未有将租车费及代办费等额外支出计算在课程价格内，增加了比较收费的难度。因此消委会比较套餐收费与实际收费时，采用统一的模拟情境，基准包括非指定导师及车辆、不包括其他非必要项目等，总支出包括课程学费、顺钟费、租车费及院校代办运输署申请费用，以及选取各院校中驾驶实习时数最接近30小时的套餐课程，并加入相应的补钟收费，从而计算达至运输署建议驾驶训练时数所需的实际总收费。

消委会建议，业界考虑建立标准化的收费披露机制、推出课时更贴近运输署建议的套餐，并在课程宣传中加入驾驶实习时数作为主要参考之一，增加透明度以加强消费者对驾驶学校的信心。

运输署：每人学习需要不同 未强制最低训练时数

运输署回复《星岛头条》指，由于每位学习驾驶人士的学习需要均有所不同，运输署并没有强制指定最低的驾驶训练时数。学习驾驶人士可因应自身的情况选择适合自己需要的驾驶训练课程。在选择驾驶课程时，可比较巿场上不同课程的内容、服务、时数及收费等。