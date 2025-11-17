消委会旅游保险︱旅保「伏位」多 风雪被困不计入「旅程阻碍」 回港行李延误又唔算数

不少港人习惯出游前买旅游保险，惟旅游保种类繁多，消费者未必全面掌握保障范围，导致索赔时可能与保险公司存在分歧。消委会今年头10个月接获55宗有关旅游保险的投诉，有投保人航班因工业行动取消，但因离港后才买机票故不获赔偿。

消委会旅游保险︱旅程开始后购买机票唔算数

投诉人郑小姐计划到欧洲多国自由行2个月，以850元购买涵盖全球的旅游保。她于旅程开始后购买意大利往英国航班，航班因工业行动取消，她需另购机票继续行程，延迟32小时抵达英国。

保单列明航班延误每6小时可获250元赔偿，郑小姐遂索赔1250元，惟保险公司指仅保障「旅程开始前已预定」的航班，拒绝赔偿。她认为有关说法不合理，如旅程较长，消费者难以在旅程前完成所有交通预订安排，向保险投诉局及消委会投诉，最终保险公司愿意在调停下作出特别安排，同意向投诉人赔偿1250元。

消委会旅游保险︱自驾游遇大风雪受困 不属「旅程阻碍」或「旅程延误」保障范围

另外一投诉人徐先生，到日本自驾游7天，以350元购买一份涵盖亚洲的旅游保。他驾车往山上酒店时遇大风雪，被困山区逾8小时，最终至翌日清晨在救援人员护送下抵达酒店。他认为事件受保单中「旅程阻碍」和「旅程延误」保障，遂要求保险公司赔偿道路紧急救援服务及一晚酒店住宿费用共约10万日圆，保险公司却回复指索偿不在保障范围内。

徐先生向消委会求助，保险公司回复消委会指，保单的「旅程阻碍」保障指因缩短旅程或更改旅程所造成的损失，徐先生个案不属此情况；而「旅程延误」则保障公共交通工具因不可抗力而延误的损失，自驾租用的车辆不属于公共交通工具，不属保障范围。最终徐先生不获赔偿。

消委会旅游保险︱有投诉人行李延误31小时不获赔偿

投诉人李小姐9月到加拿大旅行，出发前有购买旅行保险。她由温哥华返港时，发现寄舱行李被航空公司遗漏在温哥华机场，最终行李延误约31小才运抵香港。李小姐翻查保单，「行李延误」保障是延误每6小时，最高赔偿300元，遂向保险公司申请索偿1,500元，惟保险公司以不属保障范围为由拒绝赔偿。

李小姐之后向消委会投诉，保险公司解释指，「行李延误」保障范围可就因行李延误令受保人在抵达目的地后未能取回行李，而需额外购买的合理及必要衣物、必需品或洗漱用品的费用作出赔偿。「不保事项」亦列明受保人返抵香港后的任何损失不属「行李延误」保障范围。因此审视个案后，仍然拒绝赔偿。

消委会建议，消费者选购旅游保险时，应仔细比较不同保险计划的保障范围及不保事项，若有疑问应在投保前查询保险公司。若计划自驾游，可因应自身需要考虑加购碰撞损害豁免险（CDW）、第三者责任险等，甚至是专为自驾游而设、能提供紧急道路救授保障的保险计划。

消委会亦提醒，保单条款一般设有词汇释义，以定义保单中的字词，这影响保单条款的解读，亦影响受保人是否能成功索偿，消费者应在投保前细阅内容。消费者若在保险事宜遇到争议，除了可以联络消委会，亦可联络保险业监管局（IA）或保险投诉局（ICB）。

保安局前日更新外游警示制度网页中的「其他资讯」，呼吁计划前赴或已在日本的港人应提高警惕，注意安全。消委会总干事沈朝晖表示，未确定有否接获与事件相关的旅游保险投诉，但建议消费者出行或购买保险前，仔细比较不同保险的承保范围及不保事项，并妥善保管所有保单文件与旅行期间的单据，以便需要理赔时使用。

业界：回程行李延误不受保是原则问题

香港保险业联会行政总监刘佩玲表示，回程行李延误不属保障范围，在旅游保险中很常见，「业界原则是，出国遇到行李延误，通常需买内衣裤、日用品，或要现金津贴搭车；但返港后行李始终会回到身边，基本上无需买必需品。这与旅游保平或贵无关，是原则问题」。至于自驾游不受保障，她解释这关乎是否因「不可抗力」而延误的，「因为自驾游可以调动，而公共交通只能够按时间表」。

国际专业保险咨询协会会长罗少雄表示，回程行李延误构成的损失，应向航空公司追究。他又建议，经常外游的港人，宜购买保障期较长的旅游保险，「一年旅行超过4次，我建议购买年单，一来省时间，二来无需次次外游都处理买保险手续，三来价钱较划算」。

记者 萧博禧