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观塘新商场「三布目Scramble Hill」将开幕！180+商户进驻 一田/松屋/云川米线陆续登场

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更新时间：15:26 2026-05-12 HKT
发布时间：15:26 2026-05-12 HKT

观塘新商场「三布目Scramble Hill」即将开幕！观塘「三布目」楼高10层，占地面积达50万呎，室内可以容纳180个商户进驻，预计下半年分阶段开幕。据了解，目前商场已有部分商户开始营业，陆续亦有约20间零售及餐饮商户进驻，并于不日开张，当中包括日式生活百货「一田」、日本连锁牛肉饭专门店「松屋」、本地人气米线「云川米线」及「享乐烘焙」等等，即看下文了解详情！

观塘新商场「三布目Scramble Hill」将开幕！一田/松屋/云川米线/享乐烘焙陆续进驻

位于观塘巧明街的大型商场「三布目Scramble Hill」属于新鸿基地产旗下的九龙东大型商业项目「The Millennity」（创纪之城第八期），商场楼高10层，占地面积达50万呎，可容纳180间商户进驻。据了解，现时部分商户已开业，并有约20间商店陆续进驻，有街坊网民亦目击部分舖位现已围上围板。

其中，商场地下将会有多间餐饮商户即将开幕，包括Kitchen Bros（5月开幕）、BRAVA JAVA COFFEE & CO.（6月开幕）、龟记茗茶（6月开幕）、赏茶（7月开幕）、CHI Tachinomi（8月开幕）、享乐烘焙（8月开幕）、HOW to live well（8月开幕）、连锁牛肉饭专门店「松屋」以及日式生活百货「一田」。

至于商场6层至9层，则有各种餐饮、零售、潮玩店进驻，包括位于6层的LBUY 旗舰店、7层的NAMCOMastery Toys、 8层的云川米线．红薯粉（8月开幕）、9层的味千拉面PHI Coffee & Pancake美国冒险乐园

地理位置优越 毗邻港铁观塘站/牛头角站

「三布目Scramble Hill」地理位置优越，毗邻港铁观塘站及牛头角站，设行人天桥连接创纪之城六期，步行至港铁牛头角站只需约5分钟。商场位置邻近观塘道，附近更有约70条巴士线直达港九新界，交通十分便利！

观塘全新大型商场「三布目Scramble Hill」

  • 地址：观塘巧明街98号
  • 前往方法：牛头角站A出口步行约5分钟

图片及资料来源：Lead 8新鸿基地产Facebook@观塘食好嘢

文：Y

延伸阅读：虎豹别墅化身「Villa Haw Par」料9月开幕！百年建筑蜕变艺文新地标 设独立电影院/书店/艺术家驻场
 

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