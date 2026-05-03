周末好去处︳ 丑萌公仔FUGGLER/鞋履Sam Edelman/眼镜品牌Ray-Ban 夏日食玩买 新店+活动登场

周末好去处1︰ 丑萌公仔FUGGLER 专门店落户希慎广场

来自英国的超人气「丑萌公仔FUGGLER」（别名：牙宝），以其毛茸茸的外型、长有像人类般的牙齿、空洞眼神和调皮捣蛋的个性，在全球掀起一场「怪诞可爱」的流行旋风。

FUGGLER为粉丝带来好消息，皆因香港开设首间专门店已于4月25日登陆铜锣湾希慎广场，而为庆祝香港首店开幕，现场将同步推出全新系列及多款首发必藏单品。首推卖相极萌的「脆鸡块」，外表安静乖巧，但内里却暗藏搞怪基因，延续FUGGLER标志性的「反差萌」风格。

Fuggler香港专门店优惠：

店内消费满指定金额，即可获赠指定礼品

消费满$139，即送FUGGLER公仔钥匙扣盲袋或FUGGLER公仔盲盒

消费满$499，即送FUGGLER中码公仔

消费满$999，即送FUGGLER丝巾

数量有限，送完即止。

INFO

地址︰铜锣湾希慎广场B1F-B101B

查询︰IG @fugglerofficial.hk

周末好去处2︰ Sam Edelman联乘 Cupping Room 推特色美食

Sam Edelman 与人气精品咖啡品牌 Cupping Room 携手合作，推出以「Welcome to Sam Edelman BAY」为主题的期间限定活动，重点推广 Sam Edelman 最新手袋及配饰系列，并同步呈现品牌标志性的 BAY 拖鞋，展现轻松惬意的夏日风格。

活动即日起至5月8日期间举行，现场设有多个品牌主题打卡装置，包括以海岸度假为灵感的店内布置、手袋展示区及联乘视觉设计，让顾客于轻松惬意的咖啡氛围中，近距离感受 Sam Edelman 夏日配饰的时尚魅力。同时，Cupping Room 推出 Sam Edelman 联乘限定餐单，配合主题设计的特色饮品及甜品，让大家一边叹美食，一边欣赏靓鞋靓袋。

活动期间，凡于海港城及东荟城 Cupping Room 分店惠顾Sam Edelman 联乘限定饮品及食品，即可免费获赠 Sam Edelman 期间限定杯套一个及$100 现金劵，并可前往海港城 Sam Edelman 分店免费体验扭蛋机一次，有机会赢取标志性BAY 拖鞋一对。透过餐饮与时尚互动体验，让顾客在享受咖啡时光的同时，感受 Sam Edelman 为夏日注入的惊喜与玩味。

此外，顾客于活动期间到访期间限定店打卡，并将照片上载至社交媒体（如 Instagram/Facebook/小红书），同时加上指定 Hashtag #SamEdelmanXCuppingRoom #SamEdelmanHK #SamEdelmanBAY，截图并向 Sam Edelman 海港城分店店员展示，即可免费获赠 Sam Edelman 随身化妆镜一个。

INFO

Sam Edelman联乘 Cupping Room活动

日期：4月29日至5月8日

地址：尖沙咀海港城海洋中心3楼309号铺

Sam Edelman 店舖地址 : 尖沙咀海港城海运大厦3楼OT310A号舖

周末好去处3︰Ray-Ban限时快闪店 购物可获配饰套装

眼镜品牌Ray-Ban委任当代文化偶像Jennie出任其全球品牌代言人，品牌并于即日至5月16日，于铜锣湾Hysan Place希慎广场打造限时快闪店。现场提供Jennie在品牌广告中所诠释的年度重点镜框，让品牌粉丝能近距离感受经典设计与现代感的融合。

现凡购买任何一款系列眼镜，即可获得品牌专属DIY配饰套装。顾客可用Ray-Ban经典吊坠与英文字母配件自由组合，亲手打造展现个人风格的专属饰品。

INFO

Ray-Ban限时快闪店

地点：铜锣湾希慎广场一楼中庭

日期：4月28日至5月16日

文︰Angel