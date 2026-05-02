崇光感谢周年庆｜THREE/ Sisley/ SOFINA/ Shiseido 美妆套装 激抵登场

崇光感谢周年庆是炙手可热的购物嘉年华，活动全城热捧！ 而第一阶段优惠礼遇由即日至5月17日举行，同期推出购物折扣、体验活动，当中最受城中男女欢迎的当然是美妆优惠，部分低于半价发售，大家趁早入手！

文︰Angel 图︰品牌提供

崇光感谢周年庆︰半价入手 专属护肤

是次于崇光感谢周年庆限定推出的护肤套装，不乏时下极受欢迎的日、韩品牌，包括THREE、Shiseido、Clé de Peau Beauté 及WHOO等，亦有以优质见称的欧洲护肤品牌如 Caudalie、Fresh等。品牌都以其王牌系列作招徕，如WHOO就有秘贴焕能修护精华套装、SOFINA ALBLANC钻亮肌底精华防晒套装，还以低于半价发售。

第一阶段优惠礼遇由即日至5月17日举行，同期推出购物折扣、体验活动，当中最受城中男女欢迎的当然是美妆优惠。

WHOO秘贴 焕能修护精华套装 优惠价$1,000 （价值$2,564）铜锣湾专柜限定

包括秘贴焕能修护精华、循环修护肌底精华、自润修护面霜、拱辰享雪焕白养肤水、雪焕白养肤乳、雪焕白养肤霜，以及焕能修护面膜。

WHOO秘贴 焕能修护精华套装 优惠价$1,000 （价值$2,564）铜锣湾专柜限定

THREE 平衡萃润净肤套装 优惠价$600 （价值$940）铜锣湾及启德专柜限定

包括平衡萃润洁面乳、平衡萃润洁面乳及平衡萃润化妆水。

THREE 平衡萃润净肤套装 优惠价$600 （价值$940）铜锣湾及启德专柜限定

SOFINA ALBLANC钻亮肌底精华防晒套装 优惠价$1,170 （价值$2,340）铜锣湾及启德专柜限定

套装内有润白美肌钻亮肌底精华、润白美肌防晒乳液各两支。

SOFINA ALBLANC钻亮肌底精华防晒套装 优惠价$1,170 （价值$2,340）铜锣湾及启德专柜限定

Shiseido Future Solution LX 晶钻柔亮再生修护乳霜组合 $2,800 （价值$3,870） 铜锣湾及启德专柜限定

包括有晶钻柔亮再生修护乳霜、再生健肤水、洁面泡沫、再生修护日间乳霜及防晒霜。

Shiseido Future Solution LX 晶钻柔亮再生修护乳霜组合 $2,800 （价值$3,870） 铜锣湾及启德专柜限定

Clé de Peau Beauté 焕活细胞精华套装 优惠价$2,700（价值$4,340）铜锣湾专柜限定

套装内有LE SÉRUM焕活细胞精华、铂钻柔肤洁面泡沫、铂钻凝亮柔肤精华水、铂钻日间防晒活肤乳液 SPF25 PA+++、铂钻夜间修护乳液、高效焕采亮白精华、高效焕活眼霜、化妆棉。

Clé de Peau Beauté 焕活细胞精华套装 优惠价$2,700（价值$4,340）铜锣湾专柜限定

Caudalie 白藜芦醇胶原倍增套装 优惠价$1,400（价值$2,530）铜锣湾专柜限定

套装内有白藜芦醇提升紧致精华、白藜芦醇提升紧致晚霜、白藜芦醇提升紧致丝漾面霜、白藜芦醇提升紧致肌底眼霜。

Caudalie 白藜芦醇胶原倍增套装 优惠价$1,400（价值$2,530）铜锣湾专柜限定

Fresh红茶全方位紧致套装 优惠价$3,070 （价值$4,443）铜锣湾专柜限定

包括有红茶酵素抗氧精华水、红茶凝时焕活精华、红茶凝时焕活面霜、红茶瞬间修护面膜、大豆卸妆洁面乳、红茶凝时焕活精华眼霜、红茶酵素抗氧防晒乳SPF 50 PA++++、黑曜石刮痧板及fresh精美化妆袋。

Fresh红茶全方位紧致套装 优惠价$3,070 （价值$4,443）铜锣湾专柜限定

崇光感谢周年庆︰粉丝必抢 限定化妆品

崇光感谢周年庆除了提供抵买优惠，还会严选限量版产品和组合，例如 SUQQU推出只限于感谢周年庆发售的限量初夏季彩妆系列「夏阳絮语」，与日本艺术画家通木菜菜绘女士以《梦中》画作携手打造的2026年限量版「晶采防晒日霜2026增量装组」，粉丝必抢！

SUQQU 晶采防晒日霜限量增量装组 优惠价$730 （价值$1,081） 铜锣湾专柜限定

包括晶采防晒日霜增量装、绝致艳泽粉霜旅行装、晶采艳泽蜜粉、焕颜柔润净肤露旅行装及日本《梦中》插画限定旅行化妆袋。

SUQQU 晶采防晒日霜限量增量装组 优惠价$730 （价值$1,081） 铜锣湾专柜限定

Chantecaille 自然肌肤轻底霜双重套装 优惠价$1,054 （价值 $1,731）铜锣湾及启德专柜限定

套装内有自然肌肤轻底霜、花妍保湿修护面膜、极致增长修护睫毛膏及自然肌肤轻底霜。

Chantecaille 自然肌肤轻底霜双重套装 优惠价$1,054 （价值 $1,731）铜锣湾及启德专柜限定

Laura Mercier 皇牌持久底妆套装 优惠价$750（价值$1,375）铜锣湾及启德专柜限定

自选极致全效养肤底霜、柔光透明蜜粉、天鹅绒粉扑、迷你纯净无瑕精华遮瑕液、迷你极致润色胭脂、精美化妆袋。

Laura Mercier 皇牌持久底妆套装 优惠价$750（价值$1,375）铜锣湾及启德专柜限定

Nars人气粉底套装 优惠价$430至$485 （价值$682至737） 启德专柜限定

套装内有自选粉底、迷你Afterglow护唇膏、迷你胭脂、迷你原生光蜜粉饼。

Nars人气粉底套装 优惠价$430至$485 （价值$682至737） 启德专柜限定

Bvlgari紫晶女士淡香水套装 优惠价$1,380（价值$1,887）铜锣湾专柜限定

包括有紫晶女士淡香水、紫晶女士淡香水、女士化妆包。

Bvlgari紫晶女士淡香水套装 优惠价$1,380（价值$1,887）铜锣湾专柜限定

Sisley经典明眸修护套装 优惠价$1,700 （价值$2,715）铜锣湾及启德专柜限定

活肤再生眼唇霜、花香润肤水、瞬间保湿面膜、升级版全能乳液 、全效深层保湿乳霜、全效深层保湿精华、活肤再生眼唇霜。

Sisley经典明眸修护套装 优惠价$1,700 （价值$2,715）铜锣湾及启德专柜限定

为庆祝感谢周年庆正式开锣，崇光为扫货充电打气及母亲节当日购物满额即送玫瑰花，送完即止。

Info

地址︰铜锣湾轩尼诗道555号 / 启德协调道12号双子汇1期

查询︰www.sogo.com.hk



