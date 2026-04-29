京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买

近年，电商平台反攻实体零售市场成为趋势，为消费者提供结合线上线下的购物体验。内地电商巨头京东（JD.com）日前宣布正式进军香港市场，首间实体店将落户湾仔，占地约3万呎，集合多个品牌的家电、家居产品及3C用品等，料以陈列模式营运，客人可以在门市看过实物再下单，避免出现「实物与图片不符」的情况。

京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 料6月中开幕

内地电商巨头京东日前在社交平台Threads宣布，「京东MALL」香港首间线下实体店即将进驻湾仔湾景大厦2楼全层，占地约3万呎，集合来自国际知名品牌及内地科技品牌的3C产品、家电及家品等，由港铁会展站及湾仔站出口步行直达，地理位置相当方便，预计今年6月18日正式开业。

门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买！

「京东MALL」香港首店预计以陈列室方式营运。官方帖文提到，明白顾客购物前都希望亲手感受实物的质感，「我哋知大家买新手机、换大电器，始终都系想亲手摸下实物、体验吓个质感先最放心」，因此日后除了可以在网上下单，亦可前往实体店「即场试清楚先买！」

「京东MALL」目前在全国设有24间门市，遍布一线城市及核心省会城市，其位于深圳南山区的实体店于去年开幕，吸引不少港人北上参观。「京东MALL」现时全渠道提供超过20万件商品供客人选购，涵盖家居电器、手机通讯、潮流数码产品等，同时可以免费体验电竞游戏、烘焙咖啡及智能家居产品，提供一站式的购物体验。

来源：hkjdmall@Threads

文：LW