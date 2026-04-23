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Dr.Martens开仓直击低至3折！招牌短靴/牛津鞋/玛莉珍/学生鞋$250起入手 学生额外9折！

时尚购物
更新时间：13:00 2026-04-23 HKT
发布时间：13:00 2026-04-23 HKT

Dr. Martens开仓｜Dr. Martens一直是街头潮流与实用耐穿的经典代表，深受学生及时尚爱好者追捧，其中玛莉珍、学生鞋等更成为多款Threads话题产品。近日与OnTheList联手相隔9年再度推出限时开仓活动，精选鞋履低至3折起售，部分款式更低至$250，学生更可享额外9折优惠，性价比极高。

Dr.Martens开仓3折起！招牌短靴/牛津鞋/玛莉珍/学生鞋$250起入手

Dr.Martens与OnTheList联手，由4月23日起至4月30日，于鲗鱼涌举行开仓活动，全场产品低至3折发售，涵盖马丁靴、牛津鞋、玛莉珍、学生鞋、凉鞋、手袋等，指定童装鞋款更低至250起，满足不同场合需求，出示有效学生证更可享额外9折优惠，不可错过。

Dr.Martens开仓优惠产品一览

是次开仓优惠产品包括1460 Pascal Bex FZ Black Sendal，以黑色皮革打造，搭配标志性黄色缝线，鞋底防滑耐磨，适合日常通勤或周末街头造型，原价$1,799现售$715；1460 BT21 Black Nappa同样以$715超值价登场，原价$1,899，质感柔软且光泽持久。另外，1460 Bex Squared Black Polished Smooth只需$650，1460 Pascal Muted Olive及Savannah Tan两款大地色调则各售$605，适合追求自然休闲感的消费者。

人气隐形眼镜品牌最平$68/盒

同场更有人气隐形眼镜品牌Candy magic进行开仓，最平$68/盒，更有折上折优惠。另外亦有服饰品牌popcorn的大量男女服饰减价。

适逢 OnTheList 十周年，会员于开仓门市或网店消费满指定金额即可参加大抽奖。奖品超过 200 份，包括 iPhone 17 Pro Max 及全自动咖啡机等名贵礼品。消费满 $800 可获一次抽奖机会，VIP 及 Premium 会员更可享有两倍中奖机会，抽奖活动至4月30日完结。

Dr.Martens x OnTheList开仓详情

  • 日期：4月23日 至 4月30日
  • 时间：（VIP Premium 会员）4月23日08:00起；（Standard 会员）4月23日12:00-20:00，4月24日至30日10:00-20:00
  • 地点：OnTheList 陈列室：太古坊濠丰大厦4楼
  • 需免费登记成为 OnTheList 会员方可入场

延伸阅读：丰泽抵得祭6大优惠！门市+网店逾800款产品18折起 必抽1折iPhone/DYSON吸麈机 大派$2,600电子优惠券

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