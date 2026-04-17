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DJI Osmo Pocket 4延续Vlog相机热潮！4K 240fps慢动作/主角追焦/磁吸补光灯7大重点升级

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更新时间：15:41 2026-04-17 HKT
发布时间：15:41 2026-04-17 HKT

DJI Osmo Pocket系列早成为不少Vlog拍友的随身装备，尤其升级至1吋感光的Osmo Pocket 3，热卖2年半后终于交棒新人接班。Osmo Pocket 4外形变化不大，然而，由画质到拍摄体验带来了7大升级，既能拍4K/240fps慢动作，同时锁定主角追焦，又可外加磁吸补光灯，且首次加入107GB内置储存，就算忘记插入记忆卡，从口袋拿出来都即时记录精彩一刻。

DJI Osmo Pocket 4延续Vlog相机热潮！7大重点升级必睇

1. 1吋CMOS升级14级动态范围

Osmo Pocket 4换上了全新1吋CMOS感光元件，结合f/2.0大光圈，大幅提升感光性能，夜景更见纯净。最令人惊喜的是动态范围提升至14级，即使在烈日下或高反差环境中，也能捕捉丰富的高光与阴影细节。此外，新作支援10-bit D-Log色彩模式，为后期调色提供更多发挥空间。

2. 4K/240fps捕捉慢动作

为满足运动及创意拍摄需求，Osmo Pocket 4将以往只见于万元级高阶相机的规格下放，支援最高4K/240fps慢动作拍片，让Vlog拍友流畅还原每一个动感瞬间，配合预设多种底片色调风格，轻易为生活片段加添色彩。

3. 锁定主角、登记优先对焦

在Vlog拍摄中，对焦的稳定性至关重要，新一代智能对焦系统新增「锁定主角追焦」及「登记主角优先」模式，镜头能牢牢锁定主体，并优先对焦已登记的人物，确保镜头前的「主角」处于焦点中心，不会因背景干扰而失焦，配合智能跟随7.0演算法，即使在远距离也能精准锁定目标。

4. 美肤滤镜自订效果

针对人像拍摄，DJI进行了深度肤色调校，务求在不同光线下皆能呈现通透自然肤质。Osmo Pocket 4更预设美肤滤镜，拍友可根据喜好自订磨皮、美白等级，以及肤色的冷暖色调，轻松拍出光彩动人的自拍影片。

5. 追加实体切换键

机身设计上，Osmo Pocket 4听取了用户回馈，在萤幕下方新增2个实体按钮，当中「放大镜」可实现一键切换广角及中焦模式，让构图变得直觉及灵活，无需频繁在触控萤幕寻找功能。另一个「C」掣则可自订常用功能，单手操作也能快速启动想要的功能。

6. 磁吸补光灯 直连Mic 3发射器

面对低光环境自拍，如今Osmo Pocket 4可外加磁吸补光灯，体积小巧且支援3级色温与亮度调节，能实现物理柔光美颜效果。全能套装中不但附有补光灯，还有DJI Mic 3发射器，可以直连Osmo Pocket 4，以机身内置收音咪加上DJI无线收音咪进行4声道录音，新作同时支援空间音讯及焦变拾音，令声音效果更富临场感。

7. 新增107GB内存

一改过去3代不设内存、必须插micro SD卡的惯例，Osmo Pocket 4首度内置107GB储存容量，且传输速度达800MB/s，可快速汇出影片档案。至于电池支援快速充电，只需18分钟即充至80%，而满电状态可连续拍摄3小时。

  • 售价：$3,489（标准套装）、$4,419（全能套装）
  • 查询：按此

 

文、图：B1807

 

延伸阅读：DJI Avata 360全景无人机双1吋感光全方位8K记录 一键切换单镜两种玩法

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