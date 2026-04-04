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港女集运仓收「新鲜牛屎」？疑1原因遭淘宝店家恶意报复︰恶心坏了！网民建议咁处理…

时尚购物
更新时间：14:27 2026-04-04 HKT
发布时间：14:27 2026-04-04 HKT

近年网购盛行，但偶尔会因平台操作失当或与卖家沟通不足，而引起消费纠纷。近日，一名女网民在社交平台上发文，表示在淘宝购物后，竟收到一件「新鲜牛屎」货物寄到其香港菜鸟集运仓，令她大呻「恶心坏了」。她怀疑是因早前一项退款争议而遭到店家恶意报复，帖文一出更引起大批网民热议，即睇内文详情。

港女淘宝后集运惨收「新鲜牛粪」？疑店家不满仅退款遭报复

日前有名网民于小红书上发文，表示打开香港菜鸟集运时，赫然发现收到一件「待合单」的货物，而货品名称竟是「新鲜湿臭牛粪现拉现装有机肥牛粪」，包裹为小型尺寸，体积为17x11x5厘米，重0.118公斤，并标示为「剩余免费存仓期90天」。

事主于帖文表示，「怀疑是被淘宝店恶意报复了」，因为除了那些淘宝店家外，没有人知道她的集运仓代码。她更不满道：「菜鸟收到这种东西不直接退回吗？恶心坏了」，或是应「让使用者设定权限，只收取自己帐号买的快递」。

醒目网民秒懂原因 退款纠纷疑成导火线 

有醒目的网民随即便知道事主为何会收到「新鲜牛屎」，问她「是不是仅退款或是差评给多了」。事主其后解释，由于早前在淘宝上购买了一部电动绞蒜机，但发现无论如何充电都无法使用，于是便申请退款，卖家一度要求她将货品退回，但其后又直接退款给她，便没有再理会。

事主续称，「我寄回去也要运费，分分钟比绞蒜机还贵」，以为店家同意她的退款申请，以为这样就结束了，连绞蒜机都丢掉了。她表示自己曾尝试联系该名寄出牛屎的卖家，惟「把单号发给他，他不肯告诉我任何信息」。

网民反应两极 纷纷献策如何处理

帖文一出，随即引来大批网民留言，反应两极。有网民认为事主本身处理方法不当，表示「商家怎么可能主动给你仅退款」，并估计「商家可能这样的单子多了，店活不下去，一不做二不休，报复客户」。不过，亦有网民替事主抱不平，认为卖家即使不满，也不应采取如此极端的手段。

同时也有不少热心网民更为事主提供解决方法，建议她联络集运仓客服，并分享经验指「不用退，直接删掉就好了，我问过菜鸟集运的客服，他们说到期的东西会直接丢掉，你不用花钱送回去的」。另外有网民提醒，基于货品性质特殊，应尽早通知客服处理，但有不少人对仓库工作人员心表同情，直言「真是遭罪了」。

资料来源︰小红书

延伸阅读︰淘宝/拼多多网购床品「四件套」藏致癌危机？ 央视踢爆甲醛超标+有毒染料残留 附关键4招选购贴士

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