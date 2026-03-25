诚品康城新店开幕！ 齐集图书/精品/零食  独家5重开幕优惠 消费即减高达$40

深受港人喜爱的台湾品牌诚品，不仅是阅读与文化的指标，其「诚品生活时光」系列店舖更走入社区，成为居民的日常休憩站。继香港站店后，诚品生活时光再下一城，已登陆将军澳日出康城，全新分店选址港铁康城站上盖商场The LOHAS！为区内居民提供一个结合阅读、选物与品味生活的崭新空间。为庆祝新店开幕，诚品特别推出一连串限定开幕优惠，包括消费折扣及精美赠礼，与社区同享喜悦。

诚品进驻将军澳康城The LOHAS！ 1,300呎分店行街睇书食零食一应俱全

全新的诚品生活时光康城店坐落于The LOHAS 3楼，店舖以「乐活小岛」为设计概念，期望在繁忙的都市节奏中，为读者打造一个可以放慢脚步、滋养心灵的角落。

全新的诚品生活时光康城店坐落于The LOHAS 3楼，店舖以「乐活小岛」为设计概念，期望在繁忙的都市节奏中，为读者打造一个可以放慢脚步、滋养心灵的角落。店内精心挑选了各类生活读物，从文学小说、心灵成长到生活风格，满足不同年龄层读者的阅读需求。除了书籍，店内亦引进了多样化的日常选品，让顾客在文字世界外，也能发掘生活中的美好细节。除了有诚品为大家挑选的好书，还有很多特色文具、生活小物选品。

而作为一个复合式生活空间，康城店不仅仅是书店。店内设有特色零食区，搜罗了多款令人垂涎的风味小点，例如口感酥脆的健康果干、限定口味的薯片、充满怀旧风味的台式糕饼等，为阅读时光增添一丝味觉上的享受。

新店开幕限定！5重著数全面睇

诚品康城新店特别准备了诚意满满的「五重礼」，着数多多！首先，消费即减，由即日起到4月12日，单次买满$300即减$30，买满$400更可劲减$50，买多悭多！同时，只要在开幕期间消费，不限金额，都会送你一张设计精美的开幕纪念明信片。

另外，如果买满$200，即加送一包「多力多滋」零食，等你可以边睇书边食！

家有小朋友的就要留意喇，诚品特别举办儿童填色比赛，只要在4月24日前交回作品，就有机会赢走冠军$500、亚军$300或季军$200的诚品礼券，记得去报名同下载表格！

最后，诚品会员更有独家优惠，黑卡或金卡会员单次买满$200即享双倍积分；而白卡会员只要累积消费满$800，就可以直接升级做金卡会员！所有优惠同赠品都系数量有限，送完即止。

诚品生活时光 将军澳康城店

地址：香港将军澳康城路1号康城The LOHAS 308号舖

营业时间：星期一至日 11:45 -20:15

资料来源：诚品

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