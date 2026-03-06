AEON Mono Mono朗屏店开幕！屯门料开全新$12店 选址1屋苑商场 网民：终于返嚟啦！

AEON旗下生活百货品牌Mono Mono近期密密开新店，继蓝田丽港城后，朗屏店今日（6日）正式开幕，并推出多项开业优惠吸客，包括$1换购购物车及购物袋等，一众屯门街坊想买日常用品又多个好去处。除此之外，早前有网民发现$12店DAISO于招聘网站刊登招聘启示，工作地点为屯门一屋苑商场，意外曝光新店选址，更令不少街坊对此表示兴奋：「终于返嚟啦！」

AEON Mono Mono朗屏店开幕！买满指定金额送$15优惠券/购物车

AEON旗下生活百货品牌Mono Mono朗屏店今日（6日）开幕，不少屯门街坊早前收到消息后，对于AEON在区内开设新店表示期待，「太好了！又多个地方行！」、「好似好大间」，亦有人笑言「AEON好嘢永远系香港西（北）面」。与此同时，Mono Mono朗屏店由即日起推出4大新张优惠，包括买满指定金额送限定购物车及电子优惠券等，指定商品更可以低至$9.9起入手，优惠详情如下：

优惠1：购物车换购

于Mono Mono朗屏店购物满$150或以上（以AEON收银机印；即日折实单一发票计），即可以$59换领Mono Mono限定购物车一架！

换购地点：Mono Mono朗屏店收银台

推广日期：2026年3月6日起，换罄即止

优惠2：开业迎新赏

AEON会员于Mono Mono朗屏店购物满$150或以上（以AEON收银机印；即日折实单一发票计），即可获赠$15电子优惠券一张！

推广日期：3月6日至3月22日

优惠3：DAISO换购精美公仔

购买任何DAISO商品满$68或以上，即可换领精美公仔一个！

推广日期：3月6日起，换完即止

优惠4：DAISO购物袋$1换购

购买任何DAISO商品满$48或以上（以AEON收银机印；即日折实单一发票计），即可加$1换购DAISO 购物袋一个！（

推广日期：3月9日至3月12日及3月16日至3月19日

要留意，每人每张发票最多可换领DAISO购物袋或精美公仔一个；优惠3及4不可同时换购；数量有限，换完即止。

Mono Mono朗屏店

分店位置：新界元朗朗屏邨镜屏楼平台M010至M014号铺

营业时间: 早上10:00-晚上10:00

AEON料同区再开$12店 选址1屋苑商场 网民：终于返嚟啦！

除了Mono Mono朗屏店，早前有网民在招聘网站发现AEON刊登招聘启示，内容是招聘屯门区「资深收银售货员」，而工作地点则是大兴花园第二期商场2楼1号舗，该舖位前身同时是AEON旗下$12店LIVING PLAZA大兴店，并于去年8月底结业，相信新址将会翻新成DAISO Japan或Mono Mono，有街坊看到消息后随即表示「终于返嚟啦！」、「竟然又租返」；而另一新店地址，早前有传选址元朗卓尔广场，更有同场商舖员工透露商场将开设$12店，现时舖位围上围板，惟未有标明租户，暂未能确实是否属实。

来源：AEON Stores 关注组@Facebook、AEON Stores Hong Kong

文：LW