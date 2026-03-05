HONOR Robot Phone实机示范！三轴云台镜头自动稳定跟拍 Lenovo AI Workmate同场展示迷你机械人新形态

今年巴塞隆拿举行的MWC 2026，除了手机、平板，焦点还落在AI机械人身上，有别春晚上打功夫的人形Robot，现场所见的HONOR Robot Phone及Lenovo AI Workmate，前者是巧妙地在手机装配机械臂及云台镜头，后者则似一盏识郁的坐枱灯，尽管形态不同，两者有一个共通点──通过AI物理互动，充当随身跟拍及桌面办公助理。

HONOR Robot Phone实机示范三轴云台镜头自动跟拍 Lenovo AI Workmate同场展示迷你机械人新形态

HONOR Robot Phone：嵌入3轴云台镜头

去年10月预先张扬的HONOR Robot Phone，终于在MWC 2026正式现身，此机最引人注目的地方，是在传统手机有限的空间，嵌入3轴云台镜头及机械臂，原来厂商利用开发折机的技术及经验，研发出体积大幅缩小的微型摩打，还令机械臂做出4个自由度（DoF）。

识别语音+手势 点头摇动回应

只要对着Robot Phone前置镜头摊开手掌，原来收于机背的三轴云台镜头随之升起，并紧盯着你，说一句「Bye Bye」又会自动收回。在Augmented Human Intelligence加持下，除了识别手势及语音指令，镜头还会跟随用户移动，甚至对情感、动作作出回应，如点头、摇头，若然听到音乐，镜头又会摇晃起来扮跳舞，带来生动及人性化的互动体验。

2亿像素 自动跟拍

这个可以物理互动的镜头像素达2亿，日常用途当然是影相拍片，多得三轴云台防震及机械臂，拍片画面超稳定之余，还可透过AI物件追踪实时锁定目标，这样的自动跟拍在拍Vlog或开Live直播时大派用场。

此外，AI SpinShot旋转拍摄支援90°及180°的智能旋转，就算单手握机亦做到流畅转场效果。除了镜头像素，HONOR尚未公布Robot Phone的完整规格，但从现场示范的成熟程度，或有望下半年推出市场。

Lenovo AI Workmate：扫描投影办公助手

同样应用机械臂概念设计的，场内还找到Lenovo AI Workmate，外形十足坐枱灯，顶部装有椭圆形3.4吋萤幕，显示一双眼睛会眨眼又会做表情，配合机械臂及可旋转底座，可透过语音对话及动作反应带来物理互动。

扫描文件生成简报

AI Workmate内置Intel Core Ultra处理器、64GB记忆体，所有运算都在装置上完成，强调隐私与低延迟，有别单纯语音的AI助理，其概念是办公桌的工作伙伴，支援语音、手势、书写多种方式输入，两个5MP镜头能扫描实体文件、数码转录手写笔记、生成总结内容，甚至直接把扫描资料转成PowerPoint简报。

桌面投射最大40吋

更神奇的是，迷你机械人内置Pico投影机，能在桌面或墙上投影最大40吋的1,080p画面（亮度200流明），不用额外设备，就能即时分享简报或文件。从现场示范所见，把手写会议记录放到AI Workmate「眼前」，机械臂微微转动，镜头扫描后眼睛一亮，几秒内就把内容整理成大纲，还投射到桌上；再说一句「帮我做成简报」，又开始生成幻灯片草稿。

此外，你做个「OK」手势，AI Workmate即点头回应，对它挥手又会跟着摇头，像在跟你聊天。厂方真正目的是希望把AI从萤幕拉出来，变成能物理互动的「真人」助手。

