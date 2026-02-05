iPhone变身演唱会神器！PGYTECH推专用增距镜套装远摄秒变235mm长炮 HONOR首款摄影套装内地开卖

除了感光元件尺寸及像素，新一代旗舰手机为拉近跟数码相机的距离，陆续开始外挂增距镜配件，动辄200mm、400mm的远摄焦距犹如传统相机长炮，一下子成为追星族的演唱会神器，继vivo、OPPO后，HONOR早前亦加入战团，为联乘大作Magic8 RSR装配增距镜，果粉亦不用羡慕Android用户，事关iPhone稍后亦可透过副厂PGYTECH度身订造的RetroVa，将远摄推至235mm焦距起步，大幅缩短跟台上偶像的距离。

iPhone变身演唱会神器PGYTECH推专用增距镜RetroVa套装

PGYTECH RetroVa：iPhone专用长炮

提起为手机开发增距镜套装，PGYTECH可谓驾轻就熟，事关之前已分别跟vivo及OPPO合作过，X300 Pro、Find X9 Pro那套长炮手柄套装，这家摄影配件厂都有份参与，大概看到市场反应及潜力，决定也为iPhone开发一套。

预设Micro SD卡槽扩充容量

大概是没有厂方限制，专为iPhone 16 Pro/Pro Max、iPhone 17 Pro/Pro Max而设的RetroVa摄影套装，大玩复古风，手机壳及电池手柄用上仿菲林相机的银黑造型，拿上手可利用手柄上的快门掣、转盘及变焦拨杆，体验机械式操作。值得留意的是，有别之前的Android机款，RetroVa的手柄加入了Micro SD卡槽，官方表示拍摄ProRes及RAW格式时可直接储存到记忆卡，为内置储存提供缓存空间。

iPhone 17 Pro远摄延展至235mm

当然，最叫果粉关心的是那支增距境，跟vivo、OPPO、HONOR一样，RetroVa的增距镜倍率同为2.35×，尽管没有蔡司、哈苏加持，还是采用了13片3组光学结构及ED玻璃，并针对iPhone远摄镜头的f/2.8光圈优化，套用至iPhone 17 Pro/Pro Max，可将原来4×长焦的100mm焦距变成235mm，配合数码变焦进一步延伸至2,350mm，不管红馆、博览馆或启德主场馆，都可将遥远的偶像风采清晰捕捉。

售价：184美元（约1,438港元）

查询：按此

HONOR Magic8 RSR：Porsche Design联乘

近期动作多多的HONOR，先后在内地推出WIN系列电竞手机及机身纤薄的Magic8 Pro Air，还有每年一度跟Porsche Design合作的Magic8 RSR，由外形设计到用料规格一贯走高格调，如用上超微晶纳米陶瓷机身、独家双3D生物识别、24GB+1TB储存容量、7,200mAh青海湖电池等，三镜摄力亦延续Magic8 Pro的「夜神长焦」美誉，分别装有50MP主摄、50MP超广角及2亿像素潜望式远摄，后者不但用上1/1.4吋感光元件，还支援CIPA 6.5级光学防震。

快拆式磁吸手柄

为让3.7×远摄一样可在演唱会派上用场，Magic8 RSR同步推出专业摄影套装，配合2.35×增距镜，远摄焦距即时由85mm飙升至200mm，相当于8.6倍光学变焦，亦可开启数码变焦进一步延伸。比较特别的是，Magic8 RSR的手柄配件跟OPPO Find X9 Pro一样以磁吸安装，非经USB-C连接，好处是可以快速装上及拆除。

Magic8 RSR售价：人民币7,999元（约9,009港元）起

专业摄影套装售价：人民币1,999元（约2,251港元）

查询：按此

vivo X300 Pro：蔡司加持成像出色

两年前vivo为X200 Ultra带来市场上首款增距镜，简直开创先河，满足手机用户一直渴求的超长焦，可惜本地未有引入此型号，直至去年底新一代X300 Pro登场，官方终于带来增距镜套装，本地用户可以体验手机装上长炮的滋味。

DXOMark排名榜第2

X300 Pro本身影拍表现相当出色，尤其用上1/1.4吋HPB感光元件的3.5×远摄，配合自家V3影像晶片，日常使用3.5×或10×，成像整体超越X200 Pro，且看著名评测网站《DXOMark》给予此机171分综合评分，名列排行榜第2名，如今再配合ZEISS 2.35×增距镜，长焦由85mm推远至200mm，并可在取景介面直接调用400mm、800mm及1,600mm数码变焦，多得光学及演算法加乘，大白天下出动1,600mm亦可拍出清晰成像，而400mm及800mm则可在演唱会派上用场。

X300 Pro售价：$8,998

增距镜套装售价：$1,699

查询：按此

文：B1807

图：PGYTECH、HONOR、B1807