Apple AirTag 2即日开卖｜第2代UWB晶片对应Apple Watch 寻找距离更远提示声加大50%

自Apple于2021年推出AirTag，已经不少人外游时的行李「护身符」，而新一代AirTag 2刚好赶及在农历新年前登场，由于用上第2代超宽频（UWB）晶片，寻找范围更广大，音量也大增，还支援Apple Watch精准寻找，抬起手腕就可以引导阁下追磫物品下落。

Apple AirTag 2升级第2代UWB晶片对应Apple Watch 寻找距离更远音量更大

第2代UWB晶片：定位更远更准

新AirTag 2内置跟iPhone 17、iPhone Air、Apple Watch Ultra 3及Apple Watch Series 11相同的第2代超宽频（UWB）晶片，「精确寻找」有效距离比上一代远50%，加上蓝牙晶片升级扩大定位范围，想要在大型机场、Outlet或主题乐园寻找遗失的背囊，都可跟着手机画面上的箭咀与距离读数，一步步走近，减少行冤枉路。

声量提升50% 提示声远远可辨

过去有用家指AirTag提示声偏细，AirTag 2透过重新设计内部，同时改用更独特的提示声，令音量大增50%，更远距离都能被听见，甚至穿透行李箱或沙发罅缝，让你凭声定位。 AirTag 2继续采用CR2032钮扣电池，续航可郾达1年。

Apple Watch腕上定位

今代 AirTag 2最大体验提升，是「精确寻找」不再局限iPhone，只要戴着Apple Watch Ultra 2或Series 9之后的智能手表，同样可借由触感、视觉及声音反应，引导寻找物品，那怕一手拿手信一手拖小朋友，不便拿出iPhone，只要抬手看看手表，就知道行李离你多远，已在行李带还是运送途中。

售价：$249 （1个装）、$849 （4个装）

查询： 按此

文：B1807

图：Apple