Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Sony LinkBuds Clip开放式无线耳机！C形夹耳无感佩戴 特设聆听模式减少漏音 soundcore/Beyerdynamic挂耳新作登场

时尚购物
更新时间：12:00 2026-01-24 HKT
发布时间：12:00 2026-01-24 HKT

随着佩戴方式及音色不断改良，开放式无线耳机越来越受欢迎，影音大厂亦以实际行动回应，Sony刚推出的LinkBuds Clip，正是新兴夹耳式的开放式耳机，全天候舒适佩戴之余，特别针对同类耳机人声不够及漏音情况，加入了专属模式提升体验。与此同时，soundcoreBeyerdynamic亦各自带来挂耳款的开放式耳机代表作。

Sony LinkBuds Clip开放式无线耳机特设聆听模式减少漏音

Sony LinkBuds Clip：每边重6.2g 附承托耳胶

款式走多元化路线的Sony LinkBuds系列，2年前推出过LinkBuds Open迎合开放式潮流，而今回LinkBuds Clip顾名思义，就是近日在热门韩剧中出现、充当翻译机的夹耳设计，C形设计加上单边耳机重量只有6.2g，佩戴后完全不会局促，且几乎不太感到耳机挂在耳上，就算工作或其他情况需要全天候戴上，也不成问题。若担心佩戴不够稳固，随机附有承托耳胶，可装到夹带位置再调整，进一步改善贴合度。

DSEE升频+360 Reality Audio

音质方面，LinkBuds Clip采用10mm驱动单元，不但配备DSEE升频技术，亦对应360 Reality Audio空间音效及背景音乐模式，另可经《Sony Sound Connect》App切换预设EQ，又或自订10段分频炮制个人化EQ。

人声增强及漏音抑制专用模式

针对开放式耳机在嘈杂环境下人声容易被掩盖，以及搭车搭电梯时因漏音而出现尴尬，Sony特地在标准模式以外，加入「人声增强」及「漏音抑制」两种聆听模式，前者透过将人声音量提高8dB，就算身处月台收听流行曲、podcasts或看电影，应有的人声仍然听得清楚。至于漏音抑制会把主导漏音的频响范围选择性降低，在跟标准模式的相同音量下，周边的人基本上不会察觉有声音从你的耳机漏出。

多点连接37小时续航

LinkBuds Clip通话质素结合先进语音讯号处理及骨传导感应拾音，加上AI降噪，背景嘈杂或空旷大风，仍能保持语音清晰自然。除了多点连接，新作亦加入了scene-based listening功能，能根据场景及活动自动调节音效，至于续航力达到37小时，并支援快速充电，充电3分钟即可使用1小时，另耳机具备IPX4防泼水规格，毋惧运动时的汗水或雨水。

售价：$1,499

查询：按此

soundcore AeroFit 2 Pro：入耳降噪+开放式双形态

谁说无线耳机只能在入耳与开放式之间二选一？soundcore率先开发出双形态的AeroFit 2 Pro，通过调校耳挂位置，可由原来开放式挂耳状态，一扭变成半入耳佩戴，同时启动Adaptive ANC 3.0主动降噪，配合6组环境感测及AI演算法，自动因应车厢、办公室等场景调节降噪深度。户外跑步想赶走局促，工作时避免外界打扰，如令终可两者兼得。新作采用11.8mm复合振膜单元，支援LDAC高清串流及360度空间音效，用家还可透过App的HearID功能自订EQ，按个人口味微调音色。

售价：180美元（约1,400港元）

查询：按此

Beyerdynamic Amiron 200：音色专为运动调校

若钟情挂耳式设计，Beyerdynamic Amiron 200不但用上柔韧材质自动适配耳廓，所用动圈单元频响范围20Hz至20kHz，强调音色专为运动调校，三频平衡及层次分明。Amiron 200单次充电可连续听歌11小时，连同充电盒可延长至36小时，而5分钟快充即换来90分钟享乐时间。值得一提的是，充电盒可透过USB-C或Qi无线充电，且机盒体积细小，可以直接放在裤袋或跑步腰包随时出发

售价：$1,599

查询：按此

 

文：B1807

图：B1807、soundcore、Beyerdynamic

 

延伸阅读：HUAWEI FreeClip 2轻盈进化AI音量自适应

最Hit
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
好去处
17小时前
大律师陆伟雄提醒市民，接获怀疑追债电话时应向相关机构查证。
疑涉集团式操作 大律师：市民切勿急于付款
港闻
2026-01-23 03:00 HKT
金价狂飊 饰金每两升至5.5万 80后太太心思思卖嫁妆「非常心动！」 专家吁留意两大因素
投资理财
6小时前
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
投资理财
2026-01-22 13:57 HKT
大埔慈山寺一连7日免费开放！农历年「丙午年新春花供礼佛」 1方法登记预约
大埔慈山寺一连7日免费开放！农历年「丙午年新春花供礼佛」 1方法登记预约
好去处
19小时前
张栢芝3位儿子现身机场新照曝光 二仔Quintus发育惊人Lucas神情激似谢霆锋 三仔一举动惹热议
张栢芝3位儿子现身机场新照曝光 二仔Quintus发育惊人Lucas神情激似谢霆锋 三仔一举动惹热议
影视圈
16小时前
网传地球将「失重7秒」恐致四千万人死  NASA咁讲
网传地球将「失重7秒」恐致四千万人死  NASA咁讲
趣闻热话
1小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
前TVB性感女星离巢后返街市 遭年龄歧视被闹「丑人多八怪」 压力爆煲就饭碗不保？
前TVB性感女星离巢后返街市 遭年龄歧视被闹「丑人多八怪」 压力爆煲就饭碗不保？
影视圈
21小时前
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
食用安全
2026-01-22 16:55 HKT