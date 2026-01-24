MUJI无印良品2026新品预告！降噪无线耳机$400有找 旅行必备防水背囊/免冲洗面膜

MUJI无印良品推出的家居用品及生活小物向来深得不少人爱戴。最近，日本无印良品举行2026年春夏新品展示会，其中最多人关注的商品，就是MUJI首度推出的头戴式无线降噪耳机，定价6990日圆（约港币$350），性价比极高；此外，1月初率先推出的防撕裂布背囊具有防水功能，而且重量仅270克，出门旅行必备！即睇日本MUJI新品2026预告9大推介！

日本MUJI新品2026预告9大推介！无线降噪耳机$400有找 $200入手便携喇叭

日本无印良品（MUJI）早前举行春夏新品展示会，介绍及预告多项即将推出的全新商品，包括：头戴式降噪无线耳机、防水防撕裂布背囊、伸缩式毛巾晾衣架、折叠式尼龙网布平舖晒衣架、矽胶识别索带、无线耳机（2种类）、阔口大容量水樽及无线便携式喇叭 / 迷你喇叭等。

最多人关注的就是一款头戴式降噪无线耳机，设计沿用无印良品的极简风格，分为黑白两色，重量约为244克，具有消除噪音的功能，连续播放时间为42小时（开启降噪功能）及72小时（关闭降噪功能），有媒体试用后表示降噪效果不俗，而且售价仅是6990日圆（约港币$350），适合想入门尝试使用头戴式耳机的朋友。

此外，无印良品亦将推出两款无线耳机，同样于7月推出，分为入耳式及入耳监听式，售价为2990日圆（约港币$150），以及两款防水无线喇叭，分为便携式（3,990日圆，约港币$200）和迷你音箱（2,990日圆，约港币$150），前者内建麦克风，支援通话功能；后者则可同时使用两台，达到立体声效果。无线耳机及喇叭均预计7月推出。

MUJI防水背囊／免冲洗面膜旅行必备

与此同时，今年1月初率先推出的防水防撕裂布背囊同样吸引不少人关注。这款背囊使用的防撕布（Ripstop）是一种采用特殊加固技术的机织物，常见于军用、户外服装及背包，质地轻身且坚韧，在背囊开口处以抽绳设计，方便存取物品，亦可以根据物品数量调整松紧，分为摩卡棕色、浅绿和黑色，售价为4990日圆（约港币$250），日常或出外旅行都适合！

至于美妆用品方面，无印良品宣布3月即将推出一款 清爽型 免冲洗面膜，其保湿成分包含三种植物萃取、神经醯胺和5种胺基酸，使用时只需轻轻擦拭，无需洗脸即可完成从化妆水到乳液的护肤步骤，适合忙碌的都市人温和呵护肌肤，售价为1290日圆/30块（约港币$65）。

