CES 2026｜Lenovo卷轴萤幕概念Vs. ASUS双芒设计回归 多形态笔电新战线

当手机已迈向三折叠，其实电脑厂也一直探索手提电脑的多形态应用，其中Lenovo在今届CES坚持发展卷轴萤幕的方向，分别带来画面可横向及垂直延伸的ThinkPad Rollable XD及Legion Pro Rollable，而ASUS则借机回归双萤幕设计怀抱，再度以ROG Zephyrus Duo迎战新一轮多形态笔电之争。

Lenovo卷轴萤幕Vs. ASUS双芒设计多形态笔电新战线

ThinkPad Rollable XD：向上拉长13.3吋变16吋

近几年，Lenovo不断尝试将卷轴萤幕概念套用至手机及笔电，而最新展出的ThinkPad Rollable XD Concept，再次示范如将透过纵向卷轴方式，将一台商务电脑的萤幕由13.3吋向上延伸至16吋，从而令画面显示面积大增50%。跟之前所见概念机不同，今回厂商并非把延伸部分的萤幕藏在键盘下，而是包覆到面盖内部，配合180度Gorilla Glass Victus 2透明玻璃保护板，不但可以展示卷轴结构及运作过程，机身合上时还可充当外萤幕，开会要时可向客户列出简报重点，日常则可用作显示日程资讯。

追加AI功能+手势操作

Lenovo同时为ThinkPad Rollable XD Concept加入了一系列AI功能及手势操作，用家可透过无边框顶部的边缘触控功能「Swipe to X」，又或语音指令切换模式，配合即时翻译、语音助理及多形态互动，令这台电脑不只定位商务笔电，而是可以应付零售展示、混合办公，甚至「一机多观众」简报的实验平台。由于仍属概念阶段，厂方未有透露此机的硬件规格及最终会否量产，从示范机所见，机侧只设2组USB-C。

Legion Pro Rollable：左右延伸24:9超阔比例

同样出自Lenovo的Legion Pro Rollable，有别ThinkPad Rollable XD为了办公追求垂直扩展，此机完全是了打机而生，卷轴萤幕的出现就是要萤幕变得越阔越好，所以萤幕两端加入了摩打，将画面分别从左、右向外延伸，原来16吋PureSight OLED芒先是拉横至21.5吋，继而进一步扩展到接近24吋，画面比例亦由16:10变成非常适合睇的21:9，以致最终延伸至超阔24:9比例，游戏世界视野顿时宽广起来。

高效打机为电竞而生

为保持萤幕延展时左、右张力一致，Legion Pro Rollable除了内置双摩打，还加入张力系统支撑，不但有效减少震动及摩擦，亦可避免长期使用出现「中间松、两边紧」的问题。既定位Legion电竞笔电，硬件方面用上Intel Core Ultra 9 285HX处理器及NVIDIA GeForce RTX 5090 GPU，效能属顶级，对象是eSports选手或追求高效能游戏玩家，就算身处酒店或其他场地，一样可以模拟超阔萤幕比赛环境，假如最终量产，会是一台真正做到画面比例变换的随身影院+电竞装备。

ROG Zephyrus Duo：升级双16吋触控芒

尽管ASUS一如HUAWEI推出过可折叠萤幕的多形态手提电脑，如今还是押注双萤幕设计，再度回归的ROG Zephyrus Duo（2026），由2023年的16吋主萤幕+14吋辅助萤幕，正式升级成为双16吋OLED萤幕的全新设计，两个萤幕同属3K解像度、120Hz更新率的ROG Nebula HDR触控芒，完全打开后实际显示画面达21吋。

一机5种操作形态

ROG Zephyrus Duo（2026）采用CNC铝合金机身，随机附有可拆式磁吸键盘，一般文书处理可把键盘盖在下方萤幕，化身16吋文书机；若要双萤幕显示多个报表，又或一边打机一边上网，可利用机背90度Kickstand，直接将机身撑起，再配合键盘操作。此外，为方便阅读文件或程式码，用户亦可把机身摆放成书本模样，合共可带来多达5种操作形态。

说到硬件规格，ROG Zephyrus Duo（2026）可配备最高Intel Core Ultra 9处理器及NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU，TGP高达135W，配合 64G B LPDDR5X记忆体及PCIe 5.0 SSD，无论打机、直播、剪片，又或内容创作，都能满足各方需求。

