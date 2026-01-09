Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

CES 2026｜Lenovo卷轴萤幕概念Vs. ASUS双芒设计回归 多形态笔电新战线

时尚购物
更新时间：12:00 2026-01-09 HKT
发布时间：12:00 2026-01-09 HKT

当手机已迈向三折叠，其实电脑厂也一直探索手提电脑的多形态应用，其中Lenovo在今届CES坚持发展卷轴萤幕的方向，分别带来画面可横向及垂直延伸的ThinkPad Rollable XD及Legion Pro Rollable，而ASUS则借机回归双萤幕设计怀抱，再度以ROG Zephyrus Duo迎战新一轮多形态笔电之争。

Lenovo卷轴萤幕Vs. ASUS双芒设计多形态笔电新战线

ThinkPad Rollable XD：向上拉长13.3吋变16吋

近几年，Lenovo不断尝试将卷轴萤幕概念套用至手机及笔电，而最新展出的ThinkPad Rollable XD Concept，再次示范如将透过纵向卷轴方式，将一台商务电脑的萤幕由13.3吋向上延伸至16吋，从而令画面显示面积大增50%。跟之前所见概念机不同，今回厂商并非把延伸部分的萤幕藏在键盘下，而是包覆到面盖内部，配合180度Gorilla Glass Victus 2透明玻璃保护板，不但可以展示卷轴结构及运作过程，机身合上时还可充当外萤幕，开会要时可向客户列出简报重点，日常则可用作显示日程资讯。

追加AI功能+手势操作

Lenovo同时为ThinkPad Rollable XD Concept加入了一系列AI功能及手势操作，用家可透过无边框顶部的边缘触控功能「Swipe to X」，又或语音指令切换模式，配合即时翻译、语音助理及多形态互动，令这台电脑不只定位商务笔电，而是可以应付零售展示、混合办公，甚至「一机多观众」简报的实验平台。由于仍属概念阶段，厂方未有透露此机的硬件规格及最终会否量产，从示范机所见，机侧只设2组USB-C。

Legion Pro Rollable：左右延伸24:9超阔比例

同样出自Lenovo的Legion Pro Rollable，有别ThinkPad Rollable XD为了办公追求垂直扩展，此机完全是了打机而生，卷轴萤幕的出现就是要萤幕变得越阔越好，所以萤幕两端加入了摩打，将画面分别从左、右向外延伸，原来16吋PureSight OLED芒先是拉横至21.5吋，继而进一步扩展到接近24吋，画面比例亦由16:10变成非常适合睇的21:9，以致最终延伸至超阔24:9比例，游戏世界视野顿时宽广起来。

高效打机为电竞而生

为保持萤幕延展时左、右张力一致，Legion Pro Rollable除了内置双摩打，还加入张力系统支撑，不但有效减少震动及摩擦，亦可避免长期使用出现「中间松、两边紧」的问题。既定位Legion电竞笔电，硬件方面用上Intel Core Ultra 9 285HX处理器及NVIDIA GeForce RTX 5090 GPU，效能属顶级，对象是eSports选手或追求高效能游戏玩家，就算身处酒店或其他场地，一样可以模拟超阔萤幕比赛环境，假如最终量产，会是一台真正做到画面比例变换的随身影院+电竞装备。

ROG Zephyrus Duo：升级双16吋触控芒

尽管ASUS一如HUAWEI推出过可折叠萤幕的多形态手提电脑，如今还是押注双萤幕设计，再度回归的ROG Zephyrus Duo（2026），由2023年的16吋主萤幕+14吋辅助萤幕，正式升级成为双16吋OLED萤幕的全新设计，两个萤幕同属3K解像度、120Hz更新率的ROG Nebula HDR触控芒，完全打开后实际显示画面达21吋。

一机5种操作形态

ROG Zephyrus Duo（2026）采用CNC铝合金机身，随机附有可拆式磁吸键盘，一般文书处理可把键盘盖在下方萤幕，化身16吋文书机；若要双萤幕显示多个报表，又或一边打机一边上网，可利用机背90度Kickstand，直接将机身撑起，再配合键盘操作。此外，为方便阅读文件或程式码，用户亦可把机身摆放成书本模样，合共可带来多达5种操作形态。

说到硬件规格，ROG Zephyrus Duo（2026）可配备最高Intel Core Ultra 9处理器及NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU，TGP高达135W，配合64GB LPDDR5X记忆体及PCIe 5.0 SSD，无论打机、直播、剪片，又或内容创作，都能满足各方需求。

售价：待定

查询：按此

 

文：B1807

图：Lenovo、ASUS

 

延伸阅读：LG、SwitchBot家用机械人CES即场示范执屋专做家务

最Hit
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
影视圈
14小时前
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
2026-01-08 10:00 HKT
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
影视圈
16小时前
71岁TVB「亿万绿叶」健康亮红灯？身形再度暴瘦惹人忧 吸金力惊人仍被儿子疏离嫌弃
71岁TVB「亿万绿叶」健康亮红灯？身形再度暴瘦惹人忧 吸金力惊人仍被儿子疏离嫌弃
影视圈
3小时前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
22小时前
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
时尚购物
19小时前
传特朗普政府研向格陵兰居民派钱　每人最多10万美元换加入美国
传特朗普政府研向格陵兰居民派钱　每人最多10万美元换加入美国
即时国际
2小时前
韩国飞香港一载客284人客机飞行途中机舱内起火。 韩亚航空FB
韩亚航空惊魂｜飞香港载284人客机舱内起火 因「尿袋」自燃惹祸
即时国际
3小时前
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
TVB前失婚性感女星38岁生日大解放 穿「中门大开」战衣晒火辣身材公开招桃花
影视圈
17小时前
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
饮食
2小时前