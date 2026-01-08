Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

7-Eleven大折日回归！7-11便利店全单8折 Häagen-Dazs/可乐/薯片/金象米$6.4起

时尚购物
更新时间：12:00 2026-01-08 HKT
发布时间：12:00 2026-01-08 HKT

踏入2026年，7-Eleven便利店将于明日（1月9日）推出只此一日的「限定大折日」，优惠更延长至24小时！活动期间，顾客在全线7-11分店购物满指定金额，即可享有全单8折优惠，部分店舖的优惠门槛更低！无论是新年办年货、添置零食，抑或补充家居用品，都可以把握这个机会，以最优惠的价钱扫尽心水好货！

7-Eleven「大折日」全单8折！雪糕/零食/饮品/油米$6.4起

7-11便利店一日限定8折优惠 

这次7-Eleven的「限定大折日」将于1月9日早上7时正式开始，至1月10日早上6时59分结束。在长达24小时的优惠时段内，顾客凡于任何一间7-Eleven分店购物满$100，即可享全单8折优惠。而设于港铁站内的7-Eleven分店，优惠门槛更降低至$50，让乘搭港铁的市民能更轻松地享受折扣。

今次的8折优惠适用于店内大部分货品，当中更有不少精选货品可享折上折优惠，绝对是扫货的好时机，如人气雪糕Häagen-Dazs、DREYER'S、MOVENPICK等；新年派对聚会必备的卡乐B薯片、品客薯片、可口可乐等；以及金莎金钻礼盒24粒装、安记溏心鲍系列等包装大方得体的送礼首选。


AlipayHK再减$10！恒生enJoy卡赚3倍yuu积分

除了全单8折优惠外，顾客更可配合多种支付方式及yuu会员计划，享受折上折的双重惊喜。在优惠日（1月9日）当天，使用AlipayHK App扫描店内宣传品上的二维码，即可领取一张$10的7-Eleven专属电子现金券，消费满$100时便能立即使用。若以恒生enJoy卡付款，更可赚取3倍yuu积分回赠。

yuu会员亦不要错过机会，购买指定货品可额外赚取yuu印花，储够印花或积分更可兑换7-Eleven电子现金券，实行以最精明的方式扫货！

 

7-Eleven便利店「限定大折日」优惠详情

  • 优惠日期：2026年1月9日
  • 优惠时段：7am - 翌日6:59am
  • 注意事项：优惠不可与其他折扣优惠及优惠券（包括yuu会员折扣）同时使用。货品数量有限，售完即止。
  • 不适用产品：优惠不适用于购买7仔预购货品、yuu奖赏预订货品、香烟、奶粉、尿片、报纸、杂志、现金券、礼券、网上游戏点数卡、电话卡/增值券、八达通卡/产品、各款入场券/车票/邮票，以及其他服务项目如账单缴费、预付、增值服务等。

 

资料来源：7-Eleven Hong Kong

 

同场加映：一田超市/百货新春优惠低至2折！鲍鱼、花菇福袋$258起 年货$18专区

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
19小时前
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
时事热话
2026-01-07 10:59 HKT
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
00:56
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
社会
17小时前
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
饮食
18小时前
天王细廿年女友随时变「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜报案 惊传爸爸于海外服刑
天王细廿年女友随时变「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜报案 惊传爸爸于海外服刑
影视圈
13小时前
寿司郎「0元购」新招？香港栋笃笑艺人点足7物$0埋单 网民狂呼好尴尬 ：睇到想揾窿捐！
寿司郎「0元购」新招？香港栋笃笑艺人点足7物$0埋单 网民狂呼好尴尬 ：睇到想揾窿捐！
饮食
17小时前
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
影视圈
20小时前
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
影视圈
16小时前
千海水产优惠加码！$308起无限任食4小时 必试烧活鳝/活蚬/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任饮
千海水产优惠加码！$308起无限任食4小时 必试烧活鳝/活蚬/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任饮
饮食
19小时前
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
楼市动向
6小时前