7-Eleven大折日回归！7-11便利店全单8折 Häagen-Dazs/可乐/薯片/金象米$6.4起

踏入2026年，7-Eleven便利店将于明日（1月9日）推出只此一日的「限定大折日」，优惠更延长至24小时！活动期间，顾客在全线7-11分店购物满指定金额，即可享有全单8折优惠，部分店舖的优惠门槛更低！无论是新年办年货、添置零食，抑或补充家居用品，都可以把握这个机会，以最优惠的价钱扫尽心水好货！

7-Eleven「大折日」全单8折！雪糕/零食/饮品/油米$6.4起

7-11便利店一日限定8折优惠

这次7-Eleven的「限定大折日」将于1月9日早上7时正式开始，至1月10日早上6时59分结束。在长达24小时的优惠时段内，顾客凡于任何一间7-Eleven分店购物满$100，即可享全单8折优惠。而设于港铁站内的7-Eleven分店，优惠门槛更降低至$50，让乘搭港铁的市民能更轻松地享受折扣。

今次的8折优惠适用于店内大部分货品，当中更有不少精选货品可享折上折优惠，绝对是扫货的好时机，如人气雪糕Häagen-Dazs、DREYER'S、MOVENPICK等；新年派对聚会必备的卡乐B薯片、品客薯片、可口可乐等；以及金莎金钻礼盒24粒装、安记溏心鲍系列等包装大方得体的送礼首选。



AlipayHK再减$10！恒生enJoy卡赚3倍yuu积分

除了全单8折优惠外，顾客更可配合多种支付方式及yuu会员计划，享受折上折的双重惊喜。在优惠日（1月9日）当天，使用AlipayHK App扫描店内宣传品上的二维码，即可领取一张$10的7-Eleven专属电子现金券，消费满$100时便能立即使用。若以恒生enJoy卡付款，更可赚取3倍yuu积分回赠。

yuu会员亦不要错过机会，购买指定货品可额外赚取yuu印花，储够印花或积分更可兑换7-Eleven电子现金券，实行以最精明的方式扫货！

7-Eleven便利店「限定大折日」优惠详情

优惠日期：2026年1月9日

优惠时段：7am - 翌日6:59am

注意事项：优惠不可与其他折扣优惠及优惠券（包括yuu会员折扣）同时使用。货品数量有限，售完即止。

不适用产品：优惠不适用于购买7仔预购货品、yuu奖赏预订货品、香烟、奶粉、尿片、报纸、杂志、现金券、礼券、网上游戏点数卡、电话卡/增值券、八达通卡/产品、各款入场券/车票/邮票，以及其他服务项目如账单缴费、预付、增值服务等。

资料来源：7-Eleven Hong Kong