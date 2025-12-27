小米17 Ultra压轴登场！1吋广角夜摄终极进化+2亿远摄光学变焦 Leica版独有手动变焦环 HONOR WIN涡轮散热强攻电竞

临近年尾，国产手机未有放慢步伐，小米、HONOR及Ayaneo赶紧推出革新之作送别2025年，当中小米17 Ultra是小米跟Leica最新合作成果，夜摄大跃进之余，远摄首度加入光学变焦；HONOR WIN则是品牌电竞手机头炮，以涡轮散热全面释放S8 Elite Gen 5性能，打机爽快流畅，至于Ayaneo Pocket Play尝试重演经典滑盖游戏机的辉煌时刻。

小米17 Ultra压轴登场！1吋广角夜摄终极进化+2亿远摄光学变焦

小米17 Ultra：75 -100m m 光学变焦

除了黑、白、紫经典款，小米17 Ultra主打带矿石颗粒质感的星空绿配色，卖点别树一格之余，机身更是历来同厂最薄Ultra型号，厚度只有 8.29m m，较上代偷薄11.3%。萤幕方面，跟小米17 Pro Max一样用上6.9吋OLED 2D平面芒，峰值亮度达3,500nits，处理器是目前最顶级的Snapdragon 8 Elite Gen 5，内置最高 16G B及1TB储存容量，金沙江电池则加码至 6,800m Ah，支援90W有线及80W无线快充。

1吋大底LOFIC超高动态

贵为年度影拍旗舰，米粉当然最关心小米17 Ultra跟Leica合作的影像系统有何突破？有别Xiaomi 15 Ultra的双长焦4镜组合，今回新作圆形镜头模组内只找到3颗镜头，不过整体实力全面提升，先是 50M P广角主镜换上新开发1吋Light Fusion 1050L 感件元件，大底Sensor加上F1.67大光圈，进光量大为提升，配合LOFIC超高动态技术，官方表示能精准保留高光细节避免过曝，夜景成像更富层次，从拍摄样本所见，面对火焰、烟花、夜景等场景都能呈现高动态光影交错，完美留住美好一刻。

中长焦直出2亿像素

今时今日最能突出Ultra定位离不开远摄，小米17 Ultra为向对手还以颜色，首次用上支援3×至4.3×光学变焦的1/1.4吋2亿像素APO长焦镜头，通过微型滑轨上实现3组8块镜片前后移动，带来 75m m -100m m连续光学变焦，且整段中、长焦均能直出2亿像素，再非数码裁切，除了涵盖人像拍摄的黄金焦段，厂方还为新作一口气加入了4K动态相片、4K实况运镜、烟花模式等新玩意。

Leica特别版：机械式变焦环

为突显Leica专业摄影形象，小米特地加推小米17 Ultra Lecia版，除了仿荔枝皮机身换上Leica标志性的「可乐」红标，还在镜头模组加入机械式大师变焦环，一如传统相机，用户可手动变焦环来调节焦距、对焦、曝光补偿，仪式感满Fun。

小米17 Ultra售价：人民币6,999元（约7,744港元）起

小米17 Ultra Leica版售价：人民币7,999元（约8,850港元）起

HONOR WIN：涡轮风扇散热

那边厢小米专注影拍，HONOR则首次进军电竞手机领域，头炮WIN系列备有WIN及WIN RT两款型号，外观非带有肩掣+RGB灯的电竞风格，不过斯文大方的骨子里潜藏性能大爆发，当中旗舰型号WIN用上支援185Hz超高更新率及5920Hz PWM调光的6.83吋1.5K OLED萤幕，处理器用上最顶级的Snapdragon 8 Elite Gen 5（WIN RT为Snapdragon 8 Elite），内置最高 16G B RAM及1TB储存容量，高达 10,000m Ah的青海湖电池支援100W有线及80W无线快充。

若要带来顺畅打机体验，先要解决散热难题，为此HONOR在WIN系列机背镜头旁装上转速达20,500rpm的涡轮风扇，官方指在冰穹VC散热板以外，额外带来 5.7℃ 降温，机身整体散热提升30%，长时间高负载打机，也可告别机身烫手及降频，同时《安兔兔》更能跑上逾440万分，性能可见一斑，更重要是售价非常亲民，入场费4千多元有找，是目前市场最划算的Snapdragon 8 Elite Gen 5旗舰之一。

HONOR WIN售价：人民币3,999元（约4,432港元）起

HONOR WIN RT售价：人民币2,699元（约2,985港元）起

Ayaneo Pocket Play：滑盖游戏手机复刻

Ayaneo首款游戏Pocket Play参照了15年前的Sony Ericsson Xperia Play的经典滑盖设计。

机侧分别设有L1+L2、R1+R2共4个肩键。

标准十字掣与XYAB键之间还设有2组触控板。

近年以开发手提游戏机为Game迷熟悉的Ayaneo，正式向手机厂下战书，预告即将推出首款游戏手机Pocket Play，滑盖式机身设计令人联想到Sony Ericsson年代的Xperia Play，想不到这个经典造型，15年后再有人继承，只要将萤幕面盖推出，即会出现一个完整游戏操控面板，包括标准十字掣及XYAB四个动作按钮，两者之间还有2个Touchpad触控板，以及4个肩键，实体键跟手提游戏机没两样，操控肯定要比现有电竞手机得心应手。

不过，目前Ayaneo尚未公布Pocket Play任何规格细节，究竟是走性能路线，主攻Android平台手游？还是内置模拟器，可重温经典主机大作？现阶段无可奉告，只知厂商一贯以住做法，即将在众筹平台透过集资开发，当项目正式公布方能判断是龙是凤。

售价：待定

文：B1807

图：小米、HONOR、Ayaneo