九龙湾MegaBox大翻新！地下设Outlet专区增20+品牌 服饰/运动鞋/家品低至1折 仲有LOG-ON进驻！

九龙湾MegaBox经过一段时间的装修工程，最近已全面竣工，并把地下层改造为九龙区内集结最多潮流服装及运动品牌的Outlet，niko and …、New Balance、Timberland等人气品牌，提供多款商品低至1折的优惠。同时，LOG-ON、小米之家以及元气寿司等店舖亦同时进驻，为商场带来全新活力。

九龙湾MegaBox大翻新！地下层Outlet引入20+人气品牌

低至1折！日系服饰家品niko and … 首设Outlet店！

近年，MegaBox曾有多家店舖结业，包括时装品牌H&M、占地过万呎的动漫一番街、嘉禾影院，以及米芝莲粤菜餐厅新斗记等，部分舖位长时间空置，并以围板进行翻新工程。最近，终于有好消息传出，MegaBox宣布已全面完成翻新工程，并将地下层打造成潮流休闲购物热点。

地下层的Outlet汇集多个知名品牌，例如首间海外店的and ST Outlet，涵盖niko and …、GLOBAL WORK、LOWRYS FARM等日本品牌；New Balance的亚洲第二间Outlet概念店；以及Palladium、Timberland等，以低至1折价格出售各种服饰、鞋履和配件，涵盖经典美式休闲以至日系简约风格。

MegaBox Outlet商店折扣一览

Brooks Brothers & ImagineX Outlet：Club Monaco 及Paul Smith 低至1折，Brooks Brothers 低至3折，Charles and Keith 3件额外8折；购买指定产品2件额外9折、3件额外85折、5件额外

New Balance：精选鞋款及服装低至4折 ，购买任何产品2件额外享7折

Timberland：购买任何产品3件额外4折，消费满 HK$1,500 即享限量精美水樽一个

D-mop Outlet：指定产品低至半价，购买任何2件产品额外9折、3件额外8折

K-SWISS & Palladium：K-SWISS 雪靴及网球鞋低至半价，Palladium 指定防水鞋低至半价；购买任何产品额外2件9折、3件8折

tootoo：指定款式低至半价优惠

LOG-ON/小米同步进驻MegaBox

除了Outlet专区外，MegaBox更引入多个新品牌进驻，包括专门贩售潮流产品及生活用品的LOG-ON；科技品牌小米之家；英国连锁零售商马莎百货（Marks & Spencer）以及连锁餐厅元气寿司，为顾客提供更多元化的饮食与购物体验，提升商场的整体吸引力。

MegaBox

地址： 九龙湾宏照道38号

开放时间：10am-10pm

客户服务热线：2989 3000

商场网站：>>按此<<

资料来源：MegaBox