Nothing Phone(3a) Lite平玩透明机背+精简版Glyph灯效 OPPO/vivo同级2千元以下Budget新机推介

Nothing趁着佳节即将来临，推出旗下定位最入门的Phone ( 3a ) Lite，保留着经典透明机背特色，同时换上更精简的Glyph灯光效果，更重要是定价不到2千元，就算Budget有限，今个圣诞仍可为自己送上潮味十足的新机做礼物。

Nothing Phone( 3a ) Lite平玩透明机背+精简Glyph灯效

Nothing Phone( 3a ) Lite：延续透明Phone格

Nothing Phone最大特色当然是只此一家的Glyph介面灯光玩意，透过多条灯带闪出灯光效果，并能应用于不同场景，甚至可充当夜拍补光灯。假若你觉得之前闪到眼花的灯效过于出位，现在Phone ( 3a ) Lite来个新演译，将一切化繁为简，透明机背不见太多修饰，灯带也直接取消，只留下一盏Glyph灯，用户仍可在Glyph介面设定，将闪光作为来电、讯息通知提示，又或反转机身开启静音模式，不过之前新增的作曲功能，再不适用于此机。

6.77吋护眼萤幕

尽管Glyph灯效变得精简，Phone ( 3a ) Lite整体来说仍交足功课，先说6.77吋AMOLED萤幕，拥有FHD+（2,392×1,080）解像度，支援120Hz更新率，户外亮度1,300nits，针对HDR显示峰值亮度更达3,000nits，护眼方面亦设有2,160Hz PWM调光，减少萤幕闪烁造成眼睛疲劳。

可插microSD扩充至2TB

Phone ( 3a ) Lite采用MTK Dimensity 7300 Pro处理器，内置8GB RAM及256GB ROM，并可外加micro SD卡扩充至最高2TB储存容量，运行基于Android 15的Nothing OS 3.5系统，《安兔兔v11》测试跑分为916,419，性能表现与同级入门机相近。续航方面，此机配备5,000mAh电池，支援33W有线快充，约20分钟即可充至50%，必要时可透过5W反向有线充电，为其他装置提供电力。

一键启用Essential Space

Nothing OS 3.5继续为Phone ( 3a ) Lite带来独特点阵式主画面，Wallpaper可自行选择不同主题交由AI生成，还有近年厂方主打、由AI驱动的Essential Space，配合机侧电源键的AI掣，可以随时撷取画面、录音，并将重要内容分析整理，为用户提供多一个智能管理行程、创意的方式。

50MP广角主镜

即使是入门机款，Phone ( 3a ) Lite仍装备3镜头，当中 50M P广角主镜更用上1/1.57吋感光元件，辅以同厂旗舰Phone (3)的TrueLens Engine 4.0影像处理，日拍夜摄成像均在水准至上，并设有2倍无损变焦，配合 8M P超广角及 2M P微距，以 16M P前置自拍，足够日常抓拍及记录生活点滴所用。

售价：$1,999

查询：按此

OPPO A6 Pro：6,500mAh大电量

岂止旗舰机，现在连入门型号都跟大电量扯上关系，且看OPPO A6 Pro用上 6,500m Ah电池，加上支援80W有线快充，半小时已可充满电。此机用上6.57吋120Hz AMOLED萤幕，峰值亮度1,400nits，机身不但具备军规防撞规格，还支援IP69防尘防水。

A6 Pro采用MTK Dimensity 6500处理器，内置 8G B RAM及 256G B ROM，性能表现中规中矩，另设有 50M P广角主镜及 2M P黑白双镜头，影拍不算太全面，却能透过水下拍摄模式，捕捉水底精彩时刻。

售价：$1,999

查询：按此

vivo Y21d：IP69防水

难以想像定价更抵玩的vivo Y21d，拥有IP69防尘防水机身之余，还内置 6,500m Ah大容量电池，且支援44W快充，两大强项可直接OPPO A6 Pro跟一拼。考虑到成本，此机只用上更新率为90Hz的6.68吋HD+ IPS萤幕，处理器为Unisoc T7225，内置 8G B RAM及 128G B ROM。机背镜头实际只有一颗 50M P主镜，然而加上音量400%增强的立体声喇叭，以及FM收音机等实用功能，以千多元价位，亦无需挑剔太多。

售价：$1,198

查询：按此

文：B1807

图：B1807、OPPO、vivo