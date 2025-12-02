缤纷冬日赏2025｜全港逾500个购物餐饮优惠 惠康减$25/大家乐买1送1 一方法即抢券！

香港旅游发展局（旅发局）年度重磅活动「香港缤纷冬日巡礼」正式展开，当中最受瞩目的「缤纷冬日赏」由即日起至2026年1月4日（日）举行，为市民及旅客带来近580项餐饮及购物优惠，涵盖全港超过7,300间商户，当中更包括大家乐买1送1、惠康超市满额减$25及星级酒店自助餐8折等震撼优惠，即睇内文优惠详情及领取方法！

缤纷冬日赏2025｜500+购物/餐饮优惠 13平台大派优惠券

即日起至2026年1月4日（日），市民只需下载并登入指定电子平台，即可免费领取多张电子优惠券。参与平台包括AlipayHK、八达通、Tap & Go、BoC Pay、WeChat Pay HK、Visa HK礼遇赏等13个常用支付或生活App，操作简单，一次过领取超过500个独家优惠，以更划算的价钱于冬日节庆期间购物及用膳。

缤纷冬日赏2025优惠发放平台一览

支付宝 AlipayHK Alipay+ AR LENS BoC Pay+ 八达通 Tap&Go V享臻选 Visa HK礼遇赏 Visa Select 优选回馈 WanderJoy WeChat Pay HK 微信支付

连锁餐饮+零售品牌「缤纷冬日赏」均有折 惠康减$25/大家乐买1送1

在「缤纷冬日赏」近580项优惠中，超市与日常餐饮最为瞩目，优惠券一出已吸引不少用户抢先兑换。其中，惠康超市推出单一发票满$250即减$25现金优惠；百佳超市则满$180减$15，适合大量采购圣诞食材或年货。连锁快餐方面，大家乐经典葡挞、麦当劳巨无霸套餐、大快活粟米鱼块饭、肯德基家乡鸡腿包或巴辣鸡腿包，以及7-Eleven的港式烧卖与咖喱鱼蛋，全部推出买1送1优惠，平均一半价钱就能吃到双倍满足。

另一边厢，高质餐饮与购物同样火力全开。九龙香格里拉大酒店Café KOOL及黄竹坑I-O-N均推出自助餐买1送1优惠，YMCA再临阁亦享有8折优惠。此外，雅兰、东海堂、奇华饼家等连锁品牌亦提供多个购物折扣。

缤纷冬日赏2025详情

资料来源：香港旅游发展局