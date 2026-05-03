宠物友善家居设计指南 4大「人宠共融」装修贴士 与毛孩同享安乐窝｜唐耀贤

很多有「毛孩」的家庭，都会希望在新居装修时将牠们的需求纳入考量，打造一个宠物友善的空间。与以往不同的是，现在并非单纯加装一些现成宠物家具，而是需从空间规划、材质选用、安全性及清洁便利性等方面去融入家居设计。今次我们将为大家分析及建议如何从室内设计风格到订造家私细节，为毛孩打造最温馨且安全的安乐窝。

安全及动线规划重点

要打造人宠共融空间，关键在于「动线」及「空间预留」。 一个理想的宠物住宅，必须兼顾毛孩的活动天性及主人的生活习惯。设计时应优先考虑空间开阔度，减少家私阻挡动线。订造家私方面尽可能采用圆角处理，为宠物奔跑及游戏时预留充足空间及安全性。

此外，使用入墙家私电器取代坐地家品，减少好动毛孩推跌受伤的机会。常见设计包括善用入墙电视架，无需担心推跌电视之余，更可以将电线收入墙身，减少咬烂电线，造成意外。其他安全设计当然不得不提猫窗纱，要注意合格的猫窗纱应有一定韧性，不建议利用普通窗纱、蚊网代替，以免长久下来受损而发生意外。

要打造人宠共融空间，关键在于「动线」及「空间预留」。

宠物友善材质

要保护小动物，不单止要由设计方面著手，装修和家私所选用的材质、物料也非常重要。选择油漆和木材时应选用低挥发性有机化合物（VOC）的产品，有需要时也可选择坊间的除甲醛服务，保障家人和毛孩的健康。

地板方面，建议避开会吸水、易留抓痕的实木地板，或是容易藏污纳垢的地毯。建议选用SPC石塑地板、防滑瓷砖或环氧树脂等物料，不仅具备高耐磨性，更重要的是能增加抓地力，保护宠物关节不会因打滑而受伤，也大大减少主人清洁的压力。

地板方面，建议避开会吸水、易留抓痕的实木地板，或是容易藏污纳垢的地毯。

多用途宠物空间

真正的宠物家居设计，是能让毛孩的习性自然地融入家具细节中。比起额外放置宠物用品，在规划家具时将需求纳入考虑会更显俐落。例如，可以在客厅墙面结合错落的展示层架与跳板，将「猫墙」转化为墙饰的一部分，让猫咪拥有垂直活动空间之余，也不会破坏整体美感。同时，在订造家私时可融入「多用途」思维，例如利用柜体底层空间规划出隐蔽的猫砂区或嵌入式睡窝，或设置抽屉式喂食平台，都能有效解决宠物日用品散落的凌乱感。透过将动线及垂直延伸的设计，不但能释放地面空间，更能让主人与毛孩在和谐的氛围下共处，无需在设计风格及宠物生活之间作取舍。

空气与通风系统：对付异味与毛发

另一方面，饲养宠物可能会令室内异味四处飘散，毛孩的毛发仔也会开始堆积。户主可考虑加装空气净化机，或在宠物如厕区域设置独立抽风系统，能有效保持空气流通，减少气味残留。冷气机亦应避免直接吹向猫砂盆，防止粉尘及异味随风扩散。在单位装修方面，全屋灯槽建议尽量封顶或转用平顶天花设计，避免该处成为难以清理的「积毛黑洞」。

此外，在加强空气对流时，亦必须考虑设备的安全性。由于猫咪天性喜欢攀高跳跃，且容易被转动或摇晃的物件吸引而扑咬，因此应尽量避免安装天花吊扇或吊灯。窗户也强烈建议安装窗花、窗网，以防宠物游玩时发生意外。如需加强空气循环，建议改用座地式或挂墙式的无叶循环扇，对毛孩而言会比较安全。

自己和毛孩的需要都要兼顾

进行家居设计前，主人应考虑自己和宠物的需要，除了所需收纳空间外，亦可了解宠物日常的生活习惯，评估所需的设计（例如应多提供活动空间，还是休息和进食范围为主），观察宠物平常的生活动线，方便在新居设计时让动线远离危险地区。如果有计划增加宠物数目，就应预留足够空间让所有成员好好相处。户主可以将自己的考量、想法和参考设计案例向设计师或装修师傅分享，让他们全面了解所需，打造与毛孩共同享乐的生活氛围。

唐耀贤

好师傅创办人