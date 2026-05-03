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屯门3000呎大屋注重慢活哲学 融合黑胶影音与瑜伽区 私人按摩房享专人护理

家居装修
更新时间：06:00 2026-05-03 HKT
发布时间：06:00 2026-05-03 HKT

对于空间宽裕的独立屋而言，其设计挑战在于如何营造独特的格调与品味，同时满足每位家庭成员的生活追求。今次介绍的单位位于屯门黄金海岸路段上的The Carmel，为实用面积约3,000方呎的独立屋，由一家四口及一位工人同住。在Viz Design设计师的巧思下，这个家不仅被赋予了简约、舒适的自然气息，更成为了一个融合音乐、瑜伽与田园乐趣的理想居所。

不走奢华路线 以清幽自然为主

户主夫妇购入单位时，内部装潢欠奉，仅摆放基本家私。由于单位空间充裕，设计师决定不走传统路线，避免建造大量储物柜，而是透过精选的物料、颜色搭配及装饰，为这个家重新定义格调。设计师指出，整个设计的核心是「以颜色、装饰、空间为主」，为户主一家打造一个清幽、舒服的生活环境。

甫入玄关，经过数级楼梯便到达开扬的客饭厅。这里作为家庭的核心区，完美体现了夫妇二人的生活品味。男户主钟情音乐，拥有黑胶唱片及大型喇叭等专业音响器材，设计师特意将电视墙打造成简洁的特色墙，以新颖的设计衬托出影音设备的质感。而热爱瑜伽的女户主，则在梳化后方找到专属的伸展天地。设计师在此处设置了一面大型落地镜，不仅巧妙地开辟出一个瑜伽角落，更能将窗外的花园景致及光线引入室内，放大空间感。

用料上，客饭厅大胆采用了多种天然石材，从地板、电视墙，到餐桌及餐边柜，均以黑、白、灰为主调的云石铺陈，质感细腻，营造出低调而高级的氛围。设计师坦言，石材是本次装修中较为珍贵及花费较多的部分，但其天然纹理与质感，正是构成全屋舒适格调的关键。

户外花园延伸家的想像

从客厅的落地玻璃门踏出，便是这个家的另一片天地——户外花园。设计师将其打造成一个多功能的休闲区。园内摆放了一张二合一设计的户外餐桌，桌面下可化身为烧烤炉，方便户主随时与朋友欢聚。旁边亦设有漂亮的洗手盆及储物柜，而最让热爱种植的女户主满意的，是设计师特意预留了许多角落，让她可以栽种日常的蔬菜和植物，享受田园之乐。

私密空间满足不同个性

沿著楼梯拾级而上，会发现单位的多层式间隔饶富趣味。设计师特意为楼梯墙身装上深色镜子，以增加视觉深度，减轻楼梯的厚重感。

单位共有四间房，全都根据家庭成员的个性和需求量身打造。其中一间房被改造成女户主的私人按摩房，让她足不出户便能享受专业护理。两位女儿的房间也各有特色，大女儿热爱Hip Hop音乐，她的套房采用了较深沉的色调，尽显个性；小女儿的房间则以温习、阅读为主要功能。

位于最高层的主人套房，贯彻了全屋清幽、舒适的风格，没有过于奢华的装饰，旨在创造一个专为休息而设的静谧空间。设计师成功地在一个屋簷下，为每个家庭成员找到了属于自己的角落，同时又以简约自然的设计语言，将整个家和谐地统一起来。

相片由Viz Interior Design提供

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