90万筑元朗日式侘寂安乐窝 特设半开放书房圆爱妻插花梦 换楼家庭善用空间 打造海量隐形收纳

对于许多香港家庭来说，一个舒适且收纳空间充足的家至关重要。这次Design L Studio的设计师Jacky为元朗一个647方呎的三人家庭单位进行大改造，总装修费用约90万元。户主为一对夫妇及他们即将升读中学的孩子，他们由同屋苑的小单位换到这个大单位，期望新居能满足与日俱增的收纳需求，并为热爱插花的女户主提供一个专属工作空间。

木质主调融合多重元素

甫入单位，温润的木质调与和谐的大地色系便映入眼帘。整个设计糅合了多种风格，既有中式的古典韵味，又有日式侘寂木系的感觉。设计师Jacky表示，「我们没有为风格下一个精准的定义，因为它集合了户主喜爱的各种元素。」单位以深浅不一的木材划分不同区域，客厅采用浅木色的电视柜，饭厅则配上深色的高身储物柜，利用色彩对比分隔出客饭厅的空间感。

客厅的电视墙仅做到半高，并采用了质朴的水泥饰面，让视线可以穿透至后方的书房，大大增加了空间的通透感。而厨房门、玄关屏风等多处地方都用上了直纹条子设计，这个标志性的元素贯穿全屋，既增加了设计的层次感，也让光线能够隐约穿透，营造出丰富的光影效果。

为女户主打造恬静插花角落

单位原本为3房间隔，为了满足女户主的需求，设计师将原本位于电视墙后方的一间睡房改为半开放式书房。这个空间不仅设有书桌，更成为了女户主专属的插花角落。阳光从窗边洒落，映照在精心布置的鲜花上，构成一幅美丽的画面。这种半开放式的设计，让女户主在专注于花艺创作时，也能感受到家人的陪伴。

睡房兼顾储物与个人空间

设计师在睡房的规划上同样巧思处处，主人房空间宽敞，为了将储物量最大化，设计师打造了地台和L形大衣柜，储物空间相当充裕。颜色风格方面，主人房间则以沉稳的木色和暖色灯光营造宁静的休憩氛围。

儿子房则采用了较为明亮的浅木色调，睡床同样设置在地台上，并与书桌和储物柜整合为一，设计一气呵成。设计师特别将部分衣柜空间「借」给相邻的区域，以确保在有限的空间内，儿子房依然能摆放睡床、衣柜及独立书桌，满足孩子成长的需要。

厨房与浴室注重实用与美学

厨房位于梳化旁的木条子门后，考虑到户主经常下厨，需要大量收纳空间，设计师在厨房两旁设置了橱柜。一边是深色的主橱柜，另一边则利用有限的深度，打造了约20公分深的浅色层架，专门用来展示女户主收藏的精美杯子，既实用又不浪费空间，成为厨房的一道亮丽风景。

单位内设有两个浴室，主人浴室延续了单位的复古沉稳格调，采用深色木纹浴柜，配以大理石纹理的墙砖和带有复古花纹的绿色地砖，典雅而有质感。客人浴室则风格清新，墙身铺设了浅色的马赛克花形砖，营造出活泼的艺术感。设计师更在客厕旁增设了一组与墙身饰面融为一体的高身储物柜，专门用来收纳水桶、地拖等清洁用品，将杂物完美隐藏。

图片由Design L Studio提供

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