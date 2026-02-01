荃湾近半世纪旧楼变身日系小宅 圆拱玄关位成最强打卡位 L形大柜解决储物难题

今次介绍的家居设计案例，是位于荃湾的一个实用面积558平方呎两房单位，楼龄近50年。屋主为一对年轻情侣，他们期望将这个二手单位彻底改造，注入新的生命力。为此，二人斥资约60万元进行全屋翻新，工程涵盖更换水电、窗户及泥水等基础建设。

虽然屋主钟情于日系风格，却不希望沿用传统浅色橡木的常规设计。Pano Interior Design的设计师Joe巧妙地以沉稳的胡桃木色调为基础，并以一抹雅致的靛蓝色作点缀，在保留日系简约本质的同时，赋予空间独特的个性与风格，为这对年轻伴侣打造出一个宁静且实用的理想居所。

储物集中化 维持开扬视野

男屋主从事影片剪辑工作，对色彩与光线极为敏锐，因此整个单位的色调运用和光线布局都经过了精心考量。步入玄关，深蓝色石纹砖铺设的落尘区随即映入眼帘，其质感细腻而不张扬。Joe特意在玄关处规划了一个凹槽式座位区，不仅方便日常更换鞋履，也成为一个可供拍照留念的别致角落。

Joe分享道，「这个座位区与前方的梳化形成了有趣的互动，当屋主招待朋友时，客人可以自然地分布在前后两个区域轻松交谈，大大增加了社交空间的灵活性。」

此外，玄关处还设置了一整组高身的L形储物柜。Joe透露，屋主期望在家居保持开扬感的同时，兼顾充足的储物功能。为此，设计团队采取了「储物集中化」的策略，将大部分杂物收纳于此，从而让客饭厅等主要生活空间保持整洁俐落。

半开放式厨房 灵活应对生活需求

原单位的梗厨在翻新后，改造成半开放式设计，此举扩展室内空间的视觉深度，使整体感觉更为宽敞。厨房装设玻璃趟门，平日可将门敞开，维持空间的通透感；烹饪时则可完全关上，有效隔绝油烟，完美平衡了美学与实用需求。

厨房的柜体门身设计成为了全屋的视觉焦点，设计师并未使用普通门板，而是巧妙地融入了直纹与木框元素，营造出丰富的自然质感，与客厅相对简约的电视墙形成鲜明对比，使整体空间的设计层次更显和谐。不仅如此，厨房的墙身铺上了不同深浅层次的靛蓝色瓷砖，成为了整个单位配色的点睛之笔。

圆拱门设计 软化空间硬朗线条

由於单位整体的设计基调较为硬朗，多以方角与直线为主，为了避免空间感过于严肃，Joe特意在玄关座位区上方设计了一道圆拱门，并配上一盏圆形壁灯，有效中和了空间的压迫感。这种「以柔克刚」的设计手法，不仅为空间增添了视觉趣味，更使其在观感上达致平衡与舒适。

走廊区域则采用了温润的木饰面，配搭天花板的深色调，成功营造出沉稳内敛的氛围，与全屋的设计理念相互呼应。

Joe补充，为了满足屋主对质感的极致追求，墙面特别选用了「硅藻土涂料」，而非传统的油漆。这类涂料不仅带有细腻的艺术凹凸纹理，更具备吸湿防潮的实用功能，特别适合香港潮湿的气候。

图片由Pano Interior Design提供

相关文章：西贡半世纪村屋大翻新 中古绿调贯穿全屋 圆拱设计延续复古美学

相关文章：日本和式碰上工业风 50万翻新天水围旧楼 设计师巧用空间增多一房

相关文章：情侣掷百万装修千呎「西斜户」 融合日式与实用元素 管理阳光是一大挑战

相关文章：葵涌旧楼变孟菲斯国度 78万玩转几何美学 大胆撞色营造视觉张力

相关文章：39万改造九龙湾428呎新盘 工业风融合精品酒店氛围 善用走廊空间 巧藏储物智慧

相关文章：80后夫妇79万改造色彩家居 单车展示区吸睛 客厅暗藏飞镖靶

相关文章：150万翻新何文田60年旧楼单位 复古格调藏巧思 一个改动解决五口之家争厕所难题

相关文章：潮玩夫妇60万打造小天地 大量LED灯带凸显收藏品 配合日式木器更通透

相关文章：70万翻新九龙塘近半世纪旧楼 648呎三房改两房 扩大客饭厅 满足音响发烧友情侣

相关文章：渗水旧楼变日式田园风新居 重点解决采光问题 设计师：业主美学要求高

相关文章：退休夫妇88万翻新美孚新邨 称「人生最后一次装修」筑安心养老宅 一个设计方便轮椅畅行

相关文章：68万改造400呎蜗居变宠物乐园 巧分4区毛孩畅玩不打扰 起居室特设猫咪通道

相关文章：居屋变身动漫迷Dream House 潮玩如艺术品展示 增隐形空间收纳近千款模型

相关文章：新婚夫妻68万 改造600呎安乐窝 工业风遇上胡桃木 巧妙灯装横梁增空间感

相关文章：回流夫妇75万改造美孚新邨 假天花错觉改善楼底矮 碍眼结构墙变艺术区

相关文章：退休夫妇24万轻装修白石角新居 神主牌位设计简约融入玄关 书房特设地台扩充收纳量