6大低成本招数增家居品味 最平不需百元 拣选吊灯有妙法

香港寸金尺土，要拥有一个既舒适又有品味的家，已是许多人的梦想，但其实打造品味家居并不一定需要投入巨大成本。根据「好师傅」装修设计平台分享，透过照明系统、墙身挂饰以至简单摆设绿色植物或花朵，都有助提升格调；另有装修改造博主在社交平台分享，通过挂设适合的窗帘或地毯，亦能令家居设计远离老土，让屋企变得高级又温馨。以下为6大低成本提升家居格调的方法：

1. 增设照明系统 灯槽最受捧

「好师傅」平台指出，一个单位必定有照明系统，灯槽是较受欢迎选择，如果不想太单调，又想增加氛围感，且有足够空间，可考虑加装天花吊灯。如果是在客饭厅，天花吊灯最好选用黄灯，每天工作忙碌回到家中，较柔和的黄灯会令人情绪得以放松。但如果家中楼底空间不够高，就不宜选用太累赘、太长吊灯，因会影响空间感。此外，摆设落地及座枱灯则有助补充光源，如果能够放在梳化旁边，亦可增添格调。

另有资讯分享，建议住户将室内光源设计得丰富且有层次，同一空间中可搭配不同角度光源，例如天花板设置主灯，但同时摆放落地灯及座枱灯，即使在办公区域，亦可为电脑屏幕增加一圈灯带，营造更沉浸氛围感。记者在网购平台上亦发现，一盏中古风落地灯售价只需50至200元左右，床头灯价钱亦相若。

2. 墙面太单调 可挂画作相片

如果嫌家中墙面太单调，可以挂起挂饰，最常见会是挂钟、镜、画框及相架，其中画作可增添艺术感，相片就可以为家居增添人气，而镜因为有反射的效果，可增加空间感。如果想营造气派质感，则可选用黑色、有花纹及大一点的框款，但若想塑造温馨的感觉，用木框就更适合。

另外，单位不同功能区的墙身亦可布置物件，除以上装饰品外，更可挂设毛毡板、洞洞板等有收纳功能的挂件。以上普通装饰通常十几至几百元也可获得，而毛毡板透过网购订制材料，仅200元也可DIY上墙。

3. 增添生气 植物花朵不可少

香港有「石屎森林」之称，很多时候窗外都是楼望楼。「好师傅」表示，如果想让家中增添生气，植物及花朵必定不可少，例如在窗边放置一盆大叶片的绿色植物，例如黑金刚橡胶树、孟加拉榕、鸭脚木等，不仅打理方便，视觉效果亦不错。如果单位面积不大，就可以考虑放置多肉植物，方便日常打理。

不同品种的绿植价格不一，根据本地绿植网购平台显示，一个盆栽大约在400元左右；但若该植物品种较少见，可达1,000元以上。

4. 罗马帘选择多 较具设计感

有家居装修博主在社交平台分享，选对窗帘能让房间设计品味提升等级，因窗帘占家居较大区域，并可决定单位整体的颜色基调。

另有博主建议，可使用罗马帘，该窗帘类型不同于普通卷帘，不是简单卷起，而是层层叠收，甚至有折叠款、扇形款等多种造型，特别适合喜欢设计感的家庭。在网购平台上，罗马帘售价约为80至260元，甚至有电动款式可供选择。

5. 地毯容易挪位 有解决方法

地毯不仅能划分屋企区域，更能辅助空间的主色调，若房间主色为咖啡色，则地毯可选用墨绿色，打造中古风格。还有不少博主分享网购地毯的省钱妙招，若贪图网购便宜，则很容易买到轻薄、易挪位的地毯，解决方法则是在这些轻薄地毯下铺设一层简易拼接的泡沫爬行垫，大约几十元，即可解决地毯移动的问题。

根据网购平台售价，泡沫爬行垫仅约30元即可买到15块，而地毯售价则约30至600元不等。

6. 摆设香薰潮玩 助增添情调

户主可考虑摆放蜡烛或香薰，以增添情调。另外，现时越来越多人钟情于潮玩手办，适当摆放亦不失为家中一道风景，甚至有住户会将单车挂放在墙上展示，亦有住户会摆设唱片黑胶及留声机等。

