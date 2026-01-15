Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

6大低成本招数增家居品味 最平不需百元 拣选吊灯有妙法

家居装修
更新时间：06:00 2026-01-15 HKT
发布时间：06:00 2026-01-15 HKT

香港寸金尺土，要拥有一个既舒适又有品味的家，已是许多人的梦想，但其实打造品味家居并不一定需要投入巨大成本。根据「好师傅」装修设计平台分享，透过照明系统、墙身挂饰以至简单摆设绿色植物或花朵，都有助提升格调；另有装修改造博主在社交平台分享，通过挂设适合的窗帘或地毯，亦能令家居设计远离老土，让屋企变得高级又温馨。以下为6大低成本提升家居格调的方法：

1. 增设照明系统 灯槽最受捧

「好师傅」平台指出，一个单位必定有照明系统，灯槽是较受欢迎选择，如果不想太单调，又想增加氛围感，且有足够空间，可考虑加装天花吊灯。如果是在客饭厅，天花吊灯最好选用黄灯，每天工作忙碌回到家中，较柔和的黄灯会令人情绪得以放松。但如果家中楼底空间不够高，就不宜选用太累赘、太长吊灯，因会影响空间感。此外，摆设落地及座枱灯则有助补充光源，如果能够放在梳化旁边，亦可增添格调。

另有资讯分享，建议住户将室内光源设计得丰富且有层次，同一空间中可搭配不同角度光源，例如天花板设置主灯，但同时摆放落地灯及座枱灯，即使在办公区域，亦可为电脑屏幕增加一圈灯带，营造更沉浸氛围感。记者在网购平台上亦发现，一盏中古风落地灯售价只需50至200元左右，床头灯价钱亦相若。

2. 墙面太单调 可挂画作相片

如果嫌家中墙面太单调，可以挂起挂饰，最常见会是挂钟、镜、画框及相架，其中画作可增添艺术感，相片就可以为家居增添人气，而镜因为有反射的效果，可增加空间感。如果想营造气派质感，则可选用黑色、有花纹及大一点的框款，但若想塑造温馨的感觉，用木框就更适合。

另外，单位不同功能区的墙身亦可布置物件，除以上装饰品外，更可挂设毛毡板、洞洞板等有收纳功能的挂件。以上普通装饰通常十几至几百元也可获得，而毛毡板透过网购订制材料，仅200元也可DIY上墙。

相关文章：改造零装饰白墙 $200低成本DIY 无需钻孔不留痕 即睇简易安装3步骤

3. 增添生气 植物花朵不可少

香港有「石屎森林」之称，很多时候窗外都是楼望楼。「好师傅」表示，如果想让家中增添生气，植物及花朵必定不可少，例如在窗边放置一盆大叶片的绿色植物，例如黑金刚橡胶树、孟加拉榕、鸭脚木等，不仅打理方便，视觉效果亦不错。如果单位面积不大，就可以考虑放置多肉植物，方便日常打理。

不同品种的绿植价格不一，根据本地绿植网购平台显示，一个盆栽大约在400元左右；但若该植物品种较少见，可达1,000元以上。

4. 罗马帘选择多 较具设计感

有家居装修博主在社交平台分享，选对窗帘能让房间设计品味提升等级，因窗帘占家居较大区域，并可决定单位整体的颜色基调。

另有博主建议，可使用罗马帘，该窗帘类型不同于普通卷帘，不是简单卷起，而是层层叠收，甚至有折叠款、扇形款等多种造型，特别适合喜欢设计感的家庭。在网购平台上，罗马帘售价约为80至260元，甚至有电动款式可供选择。

5. 地毯容易挪位 有解决方法

地毯不仅能划分屋企区域，更能辅助空间的主色调，若房间主色为咖啡色，则地毯可选用墨绿色，打造中古风格。还有不少博主分享网购地毯的省钱妙招，若贪图网购便宜，则很容易买到轻薄、易挪位的地毯，解决方法则是在这些轻薄地毯下铺设一层简易拼接的泡沫爬行垫，大约几十元，即可解决地毯移动的问题。

根据网购平台售价，泡沫爬行垫仅约30元即可买到15块，而地毯售价则约30至600元不等。

6. 摆设香薰潮玩 助增添情调

户主可考虑摆放蜡烛或香薰，以增添情调。另外，现时越来越多人钟情于潮玩手办，适当摆放亦不失为家中一道风景，甚至有住户会将单车挂放在墙上展示，亦有住户会摆设唱片黑胶及留声机等。

相关文章：港男称$3000 DIY翻新房间 打造专属「宅男天堂」电竞氛围兼备多功能

相关文章：两房巧变三房 仅花$6000 即睇7步改造 私人空间与储物量兼备

相关文章：30元DIY改造「怀旧」洗手间门款 即睇6步变身长虹玻璃门示范 悭钱易上手

相关文章：内地90后女生翻修农村旧房子 打造轻欧风格 声称成本仅10万

相关文章：工程师20万装修旧楼DIY 单计清拆已花近8天 奉劝没经验人士不要碰

相关文章：豪晒15万靓装修旧公屋 小女书女教10招悭钱翻新

相关文章：荃湾公屋自行装修1万元有找 港男分享铺地板心得 网民大赞：好贴地

 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
影视圈
11小时前
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
影视圈
12小时前
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
影视圈
9小时前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
13小时前
美国据报将暂停对75个国家所有签证 包括俄罗斯及伊朗
即时国际
7小时前
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
17小时前
郑伊健带蒙嘉慧罕返港现身平民面店 老公超细心动作甜到漏 一相处细节证衬到绝
郑伊健带蒙嘉慧罕返港现身平民面店 老公超细心动作甜到漏 一相处细节证衬到绝
影视圈
15小时前
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
即时国际
22小时前
炎明熹激罕性感告别邻家少女风 西装褛内仅穿低胸「内衣」展白滑身材 颜值再升级超妩媚
炎明熹激罕性感告别邻家少女风 西装褛内仅穿低胸「内衣」展白滑身材 颜值再升级超妩媚
影视圈
12小时前
大家乐$99叹「砂锅云吞鸡」二人晚餐！加码送叉烧兼自选小菜 加$10叹原条蒸鱼
大家乐$99叹「砂锅云吞鸡」二人晚餐！加码送叉烧兼自选小菜 加$10叹原条蒸鱼
饮食
10小时前