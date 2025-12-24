将军澳千呎大宅200万豪装 重新规划4房间隔 打造180度全海景浴室

今次参观将军澳LP10一个1,521方呎单位，最大特色是毗邻海边，坐拥蔚蓝景致。屋主一家三口同住，希望将空间结构与生活习惯相契合，斥资200万元找来Hei Design设计团队，重新规划单位间隔，打造了一个180度观赏海景的浴室，更巧妙利用镜子对海景的折射及特殊材料等，设计出高雅而实用的理想居所。

电视墙采用艺术漆铺陈

甫步入单位，狭长的客饭厅成为全屋视觉焦点，但为免有单调感觉，设计师注重运用线条和质感，电视墙采用了艺术漆铺陈，独特纹理具质感，旁边墙身订制高身柜，突出线条，凹凸有致，令空间更有深度和层次。

饭厅旁的特色墙上悬挂大型圆形镜子，成为点睛之笔，不仅放大空间视觉，更巧妙将窗外景色带入室内，让无边海景成为客饭厅的天然装饰。镜子后的墙身同样运用艺术漆，与电视墙形成呼应。餐边柜整合酒吧区功能，内嵌玻璃展示柜与挂杯架，日常小酌或招待亲友时，增添生活仪式感。

点击即睇客饭厅设计：

拆除女儿房套厕改读书区

单位原本为4房间隔，设有一间主人房及一间套房，并有两间面积较小的客房。除了主人房和套房各有一个厕所，紧邻客饭厅还有一个客厕。设计师根据屋主家庭结构，拆除女儿房内的套厕，避免厕所冗余，多出的空间则作为读书区，并用地台将其分隔开来，空间更显开阔。其次，设计师还打通主人房与相邻客房，将客房所在区域改造为独立衣帽间，更符合屋主一家三口的实际需求。

将军澳LP10装修Floor Plan。

紧邻客厅的女儿房是全屋最温柔的区域，以粉色调为主，搭配墙身的拱形线条设计，营造梦幻活泼的氛围。除了用寝区地台划分功能区域，设计师还用订制书桌及木柜统一全屋风格，兼具收纳功用。家私统一采用低饱和度粉色，中和童趣的同时，与客饭厅的高雅基调呼应。

设计师将主人房与相邻房间打通后，开辟出的步入式衣帽间采用两面玻璃门设计，增强通透感。衣帽间外靠墙的高身储物柜与主人床相隔不远，通道稍显狭窄，设计师则在柜身下方做中空处理，使通道变得阔落。连接著储物柜的开放式挂衣区，则设在靠近主浴室的位置，方便洗澡前后存取衣物，融入了屋主日常使用习惯。

用地台抬高淋浴及浴缸区

至于主浴室空间较大，设计师用地台抬高淋浴及浴缸区，以凸显环绕浴缸的180度海景，另外也做到干湿分明。设计师选择了大面积石纹岩板作为洗手台的材料，配上黄洞石特色墙，简单又高雅。设计师表示，希望营造出一种高雅但又不太花巧的感觉。

另外，设计师还在全屋多处布置氛围灯，以柔和光线配合浅色系基调与质感材质，凸显高雅又温暖的格调。

该单位装修总计花费200万元，包含大型拆改工程、全屋订制家私、墙身特殊用料等。设计风格高雅简洁，没有过度浮夸的装饰，主要透过氛围灯带及灯具的运用，加上艺术漆、岩板、玻璃等材质凸显质感，以光线与海景为天然衬托，让1,521方呎大宅既舒适又具有仪式感，满足了屋主一家三口的实用需求，生动诠释「设计回应生活」的理念。

图片由Hei Design设计团队提供

