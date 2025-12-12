Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地女生7000元改造新中式家居 全屋木具髹黑色 DIY贴「水移画」添质感

家居装修
更新时间：06:00 2025-12-12 HKT
发布时间：06:00 2025-12-12 HKT

市面上不少平价租盘，但内栊不堪入目，若要花高昂费用改造，不少租客均会认为并不划算；不过，内地一名家居装修博主利用改色、「贴纸」及添置家私等方法，在7日内就将一个老旧单位改造成古典味十足的新中式风格，而且仅花费了7,000元（人民币，下同）。

一位网名为「蒲公英的改造梦」的河南女生在小红书发布影片，分享了自己帮助粉丝改造单位的经过。根据影片可见，改造前的单位虽然宽敞，但是装修风格老旧，不仅墙纸发黄，而且门框、门板、书柜等木具全是碍眼的深红「猪润色」，所有元素都不符合现代家居装修的审美。

即睇改造前后对比图：

整体风格具古典韵味

经过改造后，全屋墙身变为百搭的白色，部份墙身贴上含有竹叶元素的墙纸；所有木具颜色全部统一为黑色，并安装金属元素点缀，配以中式花纹贴纸；客厅又放置茶几、陶瓷花瓶等做配搭，连贯统一风格。所有改造步骤完成后，单位一洗原先老土感觉，摇身一变成为近年流行的「新中式风格」，整体还透露出舒适温婉的古典韵味。

根据影片介绍，该博主先聘请工人将原本的墙纸撕除，并重新髹上白漆，待油漆干透后，再在需要改色的门框、门板、书柜等木具周边墙身贴士美纹纸，保护其不会因改色污染。她提醒，木具改色时使用的是黑色「水性木具漆」，需要先将表面简单打磨一次，增加摩擦，再用刷子或滚筒油漆，一共需要刷涂3次。改色完成后，再将原先贴好的美纹纸保护膜撕除。

即睇木具改色步骤：

用砂纸打磨家私表面

不同家私的摆位布局，亦是体现家居风格的方法之一。该博主为了节约成本，在当地二手家私市场上购置了餐枱餐椅、可伸缩电视柜及一个茶几，一共才花费940元。不过，新购置的家私为土黄色，不符合整体风格，于是博主亦将其改色，先用砂纸将所有家私表面打磨一次，然后抹去浮尘，再刷上黑色木具漆。

此外，她更为这些家私增加多一些有质感的细节，在油漆干透后，用麻绳缠绕在餐椅背上，将拥有花鸟鱼虫中式图案的「水移画」粘贴在家私表面。所谓「水移画」，是一种利用类似纹身贴纸的水转印技术，将预印好的图案转移到瓷砖、玻璃、家具、金属等光滑表面，更具有防水、耐脏、易清洁等特点。博主提醒，转印之后，一定要再用湿毛巾按压图案，再刷上两层清漆，保证图案更加稳固。

即睇水移画粘贴步骤：

细节装饰也不忽视

除了在家私印上中式图案之外，博主在柜面、枱面四角更装上金黄色黄铜护角，又在柜门安装黄铜小把手，令每件木具家私犹如古董，配合家居整体古典风格。

单位雪柜为常见的银色，博主连雪柜都不放过，在其表面刷上黑色的雪柜漆，再贴上「水移画」，将其改造为一个新中式的雪柜。睡房亦连贯统一风格，床头板、床头柜及衣柜都用以上方法改造成新中式风格。

除家私之外，细节装饰的配搭亦不能忽视，该博主在客厅铺设墨绿色地毯，梳化铺上有竹叶元素的布料及揽枕，又改装飘逸的白色纱窗窗帘，更摆设中国古典风格的画作，配以小型陶瓷花樽，插上梅花枝条，整体呈现恬静的古风氛围。

相关文章：内地女生10天改造10年旧屋 花费不足万元 低成本营造法式氛围

相关文章：内地90后女生翻修农村旧房子 打造轻欧风格 声称成本仅10万

相关文章：改造零装饰白墙 $200低成本DIY 无需钻孔不留痕 即睇简易安装3步骤

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
社会
10小时前
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
01:04
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
16小时前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
21小时前
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
14小时前
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪生忌获追衔 女友哀悼「生日快乐，梦中见」
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪生忌获追衔 女友哀悼「生日快乐，梦中见」
突发
8小时前
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
影视圈
13小时前
张柏芝一方传召笔迹专家梁时中庭上力证，涉事合约上的张柏芝签名属冒签。何健勇摄
张柏芝为违约案传召笔迹专家作供 指涉案合约签名属伪冒
社会
17小时前
六合彩搅珠结果︱头奖一注中 幸运儿擸逾8200万 即刻入嚟对冧巴！
六合彩搅珠结果︱头奖一注中 幸运儿擸逾8200万 即刻入嚟对冧巴！
社会
9小时前
富丽敦海洋公园酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龙虾/阿拉斯加蟹脚/肉眼扒 圣诞假都有得食！
富丽敦海洋公园酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龙虾/阿拉斯加蟹脚/肉眼扒 圣诞假都有得食！
饮食
12小时前