内地女生7000元改造新中式家居 全屋木具髹黑色 DIY贴「水移画」添质感

市面上不少平价租盘，但内栊不堪入目，若要花高昂费用改造，不少租客均会认为并不划算；不过，内地一名家居装修博主利用改色、「贴纸」及添置家私等方法，在7日内就将一个老旧单位改造成古典味十足的新中式风格，而且仅花费了7,000元（人民币，下同）。

一位网名为「蒲公英的改造梦」的河南女生在小红书发布影片，分享了自己帮助粉丝改造单位的经过。根据影片可见，改造前的单位虽然宽敞，但是装修风格老旧，不仅墙纸发黄，而且门框、门板、书柜等木具全是碍眼的深红「猪润色」，所有元素都不符合现代家居装修的审美。

整体风格具古典韵味

经过改造后，全屋墙身变为百搭的白色，部份墙身贴上含有竹叶元素的墙纸；所有木具颜色全部统一为黑色，并安装金属元素点缀，配以中式花纹贴纸；客厅又放置茶几、陶瓷花瓶等做配搭，连贯统一风格。所有改造步骤完成后，单位一洗原先老土感觉，摇身一变成为近年流行的「新中式风格」，整体还透露出舒适温婉的古典韵味。

根据影片介绍，该博主先聘请工人将原本的墙纸撕除，并重新髹上白漆，待油漆干透后，再在需要改色的门框、门板、书柜等木具周边墙身贴士美纹纸，保护其不会因改色污染。她提醒，木具改色时使用的是黑色「水性木具漆」，需要先将表面简单打磨一次，增加摩擦，再用刷子或滚筒油漆，一共需要刷涂3次。改色完成后，再将原先贴好的美纹纸保护膜撕除。

用砂纸打磨家私表面

不同家私的摆位布局，亦是体现家居风格的方法之一。该博主为了节约成本，在当地二手家私市场上购置了餐枱餐椅、可伸缩电视柜及一个茶几，一共才花费940元。不过，新购置的家私为土黄色，不符合整体风格，于是博主亦将其改色，先用砂纸将所有家私表面打磨一次，然后抹去浮尘，再刷上黑色木具漆。

此外，她更为这些家私增加多一些有质感的细节，在油漆干透后，用麻绳缠绕在餐椅背上，将拥有花鸟鱼虫中式图案的「水移画」粘贴在家私表面。所谓「水移画」，是一种利用类似纹身贴纸的水转印技术，将预印好的图案转移到瓷砖、玻璃、家具、金属等光滑表面，更具有防水、耐脏、易清洁等特点。博主提醒，转印之后，一定要再用湿毛巾按压图案，再刷上两层清漆，保证图案更加稳固。

细节装饰也不忽视

除了在家私印上中式图案之外，博主在柜面、枱面四角更装上金黄色黄铜护角，又在柜门安装黄铜小把手，令每件木具家私犹如古董，配合家居整体古典风格。

单位雪柜为常见的银色，博主连雪柜都不放过，在其表面刷上黑色的雪柜漆，再贴上「水移画」，将其改造为一个新中式的雪柜。睡房亦连贯统一风格，床头板、床头柜及衣柜都用以上方法改造成新中式风格。

除家私之外，细节装饰的配搭亦不能忽视，该博主在客厅铺设墨绿色地毯，梳化铺上有竹叶元素的布料及揽枕，又改装飘逸的白色纱窗窗帘，更摆设中国古典风格的画作，配以小型陶瓷花樽，插上梅花枝条，整体呈现恬静的古风氛围。

