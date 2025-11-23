300万豪装何文田顶层复式户 定制4.5米倒金字塔水晶灯 天台3大功能区融合豪华与实用

今次参观何文田君颐峰屋苑32楼顶层复式连天台单位，实用面积约3000方呎。屋主从事美容业，夫妇二人及一子一女同住，希望居所奢华经典，适合招呼朋友，同时要求功能区的设计不会损害单位原有的通透。

屋主共斥资约300万邀请Viz Design团队操刀设计三层新居，设计师充分利用顶层单位特有的高楼底，以倒金字塔水晶灯为视觉焦点，并以黑金花云石包饰原有结构柱，突显高贵气派。整体设计兼顾功能与美感，使宽敞空间呈现出华丽而不失实用的气度。

云石柱成画龙点睛之笔

全屋以黑白主调拼木色为基调，辅以大气纹理营造质感。推门入户，首先映入眼帘的是门口侧的开放式酒吧，红酒柜整齐嵌入黑色玻璃墙，吧桌内设有升降电视，可按需要随时升起使用。

客厅为整个空间的亮点，高达4.5米的倒转金字塔水晶灯由6米高的楼底垂落，光影璀璨，无论在楼下客饭厅或楼上开放式书房及卡拉OK区，均能仰见其流光。

连接客厅与露台的是两层楼高落地玻璃窗，视野开扬，维港景色一览无遗。原本碍眼的结构柱经设计师以黑金花云石装饰后，金线纹理反而更突显奢华感。

客厅比邻的饭厅摆放圆形餐桌及黑白色高背餐椅子，旁边墙身采用云石，并砌有假壁炉。半开放式厨房配备专业级大火力炉具，中岛可作为早餐吧台，并设置电磁炉水龙头，方便主人边烹调边交流。厨房与饭厅则以玻璃夹层植栽作隔断，既不影响采光，亦可为用餐空间注入一抹自然气息。设计师表示，大户型若处理不当反易浪费，通透格局正能发挥其空间优势。

一楼子女房延续空间贯通概念。女儿房采粉紫主调，儿子房用灰蓝色为主，均设巨窗及半镜面墙，令视觉更开阔。二楼的书房与卡拉OK区采全开放式设计，与楼下酒吧区上下呼应。贯穿两层的楼梯以木条屏风及半透明黑玻璃围合，既隔断楼梯与室内的视线干扰，又不阻挡水晶灯的光影渗透。

主人房位于最深处，以绒布菱形拼接墙衬托黑底红花地毯，营造私密华美氛围。床背后设南北走向长廊式衣帽间，空间宽裕，满足夫妇二人收纳衣物与饰品的需求。

善用天台空间

天台被规划为聚会、健身及静修三大功能区域。户外聚会区铺设地灯与大量绿植营造氛围，设有大型餐桌烧及烤设备，适合亲朋聚首共赏维港夜景或观看烟花，也可满足一家四口的户外用餐需求；健身区配备运动器材，方便屋主夫妇日常运动；至于茶房内设养鱼池与茶台，天花采用可开启式设计，能直接欣赏天空景色，兼具禅意与休闲感。三大区域互不干扰，灵活满足住户需求。

全屋整体装修总花费约300万元，其中最主要支出为定制水晶灯与黑金花云石柱。水晶灯不仅尺寸庞大，需专门设计定制，运输与安装过程耗时费力；后者则因选材高质，金线突出，成本亦居高不下。此外，全屋大理石铺装、绒布墙面及嵌入式高级家私等亦占去不小预算。

地下层floor plan。

二层floor plan。

天台floor plan。

图片由Viz Design提供

