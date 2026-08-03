世界Cosplay峰会｜港队《魔物猎人》首夺总冠军创历史 台上高呼「阿妈我得咗喇」

全球Cosplay界的最高殿堂「世界Cosplay峰会」（World Cosplay Summit）日前在日本名古屋顺利落幕。来自超过40个国家及地区的顶尖Cosplayer展开为期三天的激烈角逐，最终由代表香港出战的Ar Lu与Ronnie力压群雄，勇夺总决赛总冠军！这不仅是香港代表队首次打入该项大赛的三甲，更是首度登顶夺冠，写下历史新页。

两人去年在预选赛中脱颖而出

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今次出战，两人选择了经典游戏《魔物猎人》（MonsterHunter）系列为主题，由Ronnie扮演穿上雷狼龙装备的魔物猎人，Ar Lu则扮演猎人的最佳拍档「艾路猫」。两人带著极为精致的武器与道具登场，流畅演绎猎人与艾路猫联手讨伐古龙的精彩剧目。舞台上，Ronnie挥舞雷狼龙片手剑与强敌展开激烈交锋，Ar Lu则还原游戏细节，在一旁极力支援与打气，极具感染力的演出赢得现场评审与观众的一致好评。

当大会宣布香港队荣获总冠军时，Ar Lu在台上激动地以广东话喊出得奖感言：「啊妈我得咗喇！香港世一！」顿时引爆全场气氛。

两位选手去年于香港动漫电玩节（ACGHK）的香港预选赛中脱颖而出，取得前往名古屋总决赛的入场券。

创办于2003年的世界Cosplay峰会一直被视为业界最高荣誉，而本届赛事同时也是该项盛事最后一次在炎热的夏季举行。