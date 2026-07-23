美众议院通过1.15万亿美元《国防授权法案》 金额史上最高

美国共和党控制的众议院周三（22日）以216票赞成、212票反对，通过2027财政年度《国防授权法案》（National Defense Authorization Act，NDAA），授权国防开支高达1.15万亿美元（约8.97万亿港元），金额为历来最高。众议院其后再以216票对214票，通过另一项总值950亿美元（约7,410亿港元）的预算决议案，为伊朗军事行动、国家安全、农业援助及选举改革等政策启动后续立法程序。

同日另批950亿美元预算框架 为伊朗战事等目标筹措资金

《国防授权法案》以几乎完全按党派立场的票数过关，只有6名民主党议员投下赞成票，另有7名共和党议员倒戈反对。NDAA过往一直被视为国会少数必须由两党合作通过的法案，连续逾60年获国会批准，但今年因伊朗战争、军费规模及选举改革等问题，演变成高度党争。

美国众议院通过《国防授权法案》，授权国防开支高达1.15万亿美元（约8.97万亿港元），金额为历来最高。美联社

众议院主席共和党约翰逊投票后离开国会。美联社

众议院其另外通过一项总值950亿美元的预算决议案，为总总特朗普的伊朗军事行动及选举改革等政策启动后续立法程序。路透社

法案授权美军采购军舰、军机、导弹及其他武器系统，并涵盖军人薪酬、部队规模、国防工业及应对中国、俄罗斯和伊朗等地缘政治威胁的政策。众议院军事委员会主席、共和党籍议员罗杰斯（Mike Rogers）表示，法案反映美国40年来首次认真计算维持军事威慑力所需成本，有助扭转多年来国防投资不足的情况。

支持法案的共和党议员认为，美国需要重建军事工业基础、补充武器库存及提高部队战备能力。民主党则批评共和党在削减医疗、教育及社会福利开支的同时，大幅增加军费，政策优次失衡。

此外，伊朗战事是民主党反对法案的主要原因之一。特朗普政府在未获国会正式授权使用武力下，加入以色列针对伊朗的军事行动，引起国会质疑。参议院民主党上周亦以伊朗战争及总统战争权力问题为由，阻止参议院版本NDAA进入下一阶段审议。

法案又纳入把国防部改称「战争部」的安排，呼应特朗普政府早前推动的部门改名政策。不过，众议院版本仍须交由参议院审议，两院其后亦要就不同版本进行协商，因此有关条文及最终金额仍可能改变。

众议院同日亦以216票对214票，通过由共和党单独推动的950亿美元预算决议案。两名共和党议员及一名由共和党转为独立议员的众议员，与民主党一同投票反对。

预算案包括向国防部提供600亿美元（约4,680亿港元），另拨130亿美元（约1,014亿港元）用于情报及其他国家安全需要；120亿美元（约936亿港元）援助受特朗普关税及国际局势影响的农民，余下100亿美元（约780亿港元）则用于推动选举法例改革。

与NDAA不同，这份预算决议案并非直接拨出资金的正式法例，而是启动共和党所称的「预算协调3.0」程序，指示国会各委员会起草具体法案。预算协调程序只需在参议院取得简单多数支持，毋须跨过一般法案面对的60票门槛，因此被约翰逊视为绕过民主党阻挠、推动特朗普政策的主要途径。

民主党批评，共和党一方面削减国内民生开支，另一方面却为特朗普的伊朗战争提供数百亿美元。众议院民主党领袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）指摘共和党牺牲儿童、长者及退伍军人的福利，以维持特朗普的「战争机器」。

两项议案均将送交参议院，但前景存在变数。参议院共和党领袖图恩（John Thune）尚未承诺支持950亿美元预算案，党内部分议员要求增加军费，另一些则坚持以削减其他支出抵销成本。民主党则反对以预算协调方式推动选举改革，部分共和党参议员亦质疑有关条文能否符合参议院规则。