伊朗局势 | 挂新加坡国旗货轮霍尔木兹遇袭 滞留船舶疏散行动暂停

美国官员指伊朗革命卫队周四（25日）在霍尔木兹海峡攻击一艘悬挂新加坡国旗的货轮，联合国旗下的国际海事组织（IMO）随后宣布暂停滞留船舶的疏散行动，以重新确认相关安全保障条件是否仍然具备。此举不仅考验美国与伊朗上周签署的初步和平协议，也再次引发外界忧虑。

美伊和平协议拉警报

《华尔街日报》与路透社报道，4名消息人士确认，涉事船舶为悬挂新加坡国旗的「长丽轮」（Ever Lovely）。英国海上贸易行动办公室（UKMTO）表示，该货轮通报在阿曼附近遭一枚不明投射物击中，受击部位位于船舶右舷，驾驶台受损，事件未造成人员伤亡。2名美国官员向路透社表示，伊朗向该船开火。一名安全消息人士则表示，该船很可能遭无人机攻击。

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目前仍有约600艘船舶和1.1万名海员滞留霍尔木兹海峡周边水域。美联社

国际海事组织23日宣布启动霍尔木兹海峡地区滞留海员疏散计划。路透社

伊朗指出，只有依照伊朗指定航线航行，才能安全通过霍尔木兹海峡。路透社

疑遭伊朗无人机攻击

一名美国官员向《华尔街日报》透露，一架单程攻击型无人机先飞至货轮西侧，再撞击船身，显示今次攻击属于蓄意行动。

根据船舶追踪平台Marine Traffic，「长丽轮」在伊拉克乌姆盖萨尔（Umm Qasr）装载货物后，启程前往新加坡。该船船东、新加坡长荣海运（亚洲）有限公司（Evergreen Marine Asia Pte Ltd）未回应置评请求。

根据金融数据供应商LSEG资料，「长丽轮」已受困波斯湾超过100天。该船于当地时间四上午驶向霍尔木兹海峡口，当时另有3艘船舶也一同尝试通过海峡。

伊朗革命卫队：对未遵守规定船舶采取行动

根据船舶追踪资料及附近船舶船员说法，4艘船均沿著IMO指定航线，贴近阿曼沿岸航行。「长丽轮」航速最快，位于船队最前方。船队中的船员表示，伊朗海军未透过无线电发出警告，也未要求船舶折返。

另一方面，伊朗革命卫队当天表示，只有依照伊朗指定航线航行，才能安全通过霍尔木兹海峡，并称将对未遵守规定的船舶采取行动。伊朗为管理船舶通过海峡申请而设立的波斯湾海峡管理局（PGSA）也指出，未依照其指定航线航行的船舶，将无法获得安全通行保障或相关理赔；未经授权航线通行所产生的一切后果，均由船东、营运方及船长自行负责。

600艘船舶滞留周边水域

攻击发生数小时后，IMO宣布暂停撤离行动。IMO秘书长多明格斯（Arsenio Dominguez）表示，鉴于此次攻击事件，暂停行动是为了「再次确认撤离名单上的船舶，以及区域内所有船舶所需的安全保障仍然有效」。他并补充，遭攻击的船舶并非依照IMO撤离机制航行。

多明格斯透露，目前仍有约600艘船舶和1.1万名海员滞留霍尔木兹海峡周边水域。他说，为了建立疏散通道，国际海事组织与地区所有沿岸国家密集磋商，包括伊朗和阿曼，并与美国、英国、法国等国家保持沟通。

美国政府未立即回应，但美国总统特朗普本月稍早曾警告，若伊朗未遵守结束战争并重新开放海峡的协议，美国很可能会再次轰炸伊朗。