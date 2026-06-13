世界杯2026｜秘鲁警扮吉祥物演「无间道」 破门擒死忠球迷毒贩检逾两千包毒品

2026年美加墨世界杯赛事正如火如荼进行中，而远在南美的秘鲁，警方亦趁着这股足球热潮上演了一幕「现实版无间道」。当地警方为了拘捕一名极度痴迷足球的毒贩，奇招尽出，由两名特工装扮成本届世界杯的吉祥物，成功在疑犯毫无防备下破门而入将其拘捕，行动中更缴获逾两千包毒品。

趁看世界杯开幕式破门

据秘鲁当地传媒及法媒报道，秘鲁国家警察的缉毒精锐部队「绿色中队」，早前锁定了48岁、绰号「皮奇奇」（Pichichi）的男毒贩卡洛斯·卡布雷拉。警方情报显示，这名毒贩不仅是一名资深的犯罪分子，更是一名「死硬派」超级球迷，对世界杯赛事极度狂热。

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为确保行动万无一失，不引起疑犯及其同党的警觉，警方决定「投其所好」。在世界杯开幕式当日（当地时间周四），警方推断疑犯必定会留在家中观看赛事及夏奇拉（Shakira）等群星的表演，遂决定由两名警员穿上本届世界杯的两款吉祥物服装——代表加拿大的驼鹿「梅普尔」（Maple）以及代表美国的白头海雕「克拉奇」（Clutch），假扮成赛事推广人员接近其位于首都利马的住所。

疑犯曾两度入狱

行动影片显示，这两只外表可爱的「吉祥物」手持破门锤，在其他便衣同僚的掩护下，以迅雷不及掩耳之势撞开大门，迅速冲上楼将正在看球赛的疑犯制服。

警方随后在屋内进行大搜查，起获大批毒品及武器，包括多达2,524包可卡因膏（可卡因碱），以及逾200克大麻、一支手枪、弹药及大量现金。据悉，卡布雷拉是一名惯犯，此前已因贩毒两次入狱，合共服刑约9年，今次再度落网恐将面临更严重刑罚。

秘鲁警「变装」缉毒屡建奇功

秘鲁警方指挥官表示，这次行动并非即兴发挥，而是经过缜密的情报分析，借着世界杯狂热降低毒贩戒心。事实上，这已非秘鲁「绿色中队」首次以创意伪装建功。该部队过去曾多次在不同节日变装缉毒，例如在情人节假扮「熊公仔」派朱古力示爱以拘捕女毒贩、万圣节变装为「死侍」与「狼人」，甚至扮成圣诞老人等，这些奇招不仅屡次成功瓦解贩毒集团，更经常登上国际新闻版面。