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泰国长公主病逝｜昏迷逾3年享年47岁 哀悼15天 演唱会不受影响

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更新时间：20:25 2026-06-12 HKT
发布时间：20:25 2026-06-12 HKT

泰国王室宣布，在昏迷三年多后，泰国长公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）在今天（6月12日）不幸去世。2022年12月，她在遛狗时突然晕倒，随后被紧急送医。经医生诊断，长公主是由于感染心脏支原体，进而引发严重的急性心律不整。

当局宣布全国哀悼15天，但演唱会、体育赛事将照常举办，观众只需起立默哀表敬意。

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曾任泰国驻奥地利大使

帕差拉吉帝雅帕公主的逝世带来了巨大的不确定性与变数——外界普遍认为，她原本有机会在未来的王位继承问题上发挥关键主导作用。

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作为泰王哇集拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）七个孩子中的老大，帕差拉吉帝雅帕公主于1978年12月7日出生，其生母为国王的第一任妻子兼表妹颂莎瓦丽公主（Princess Soamsawali）。

她一生致力于法学与国际事务，拥有极高的学术造诣。她接受过专业的律师培训，并在美国常春藤名校康奈尔大学（Cornell University）取得了两个法学研究生学位。学成后，她曾短暂在泰国常驻联合国代表团工作，返国后则投入实务，在曼谷及泰国多地的总检察长办公室任职。

2012年至2014年期间，她出任泰国驻奥地利大使，并在此期间与联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）建立了深厚的合作关系。她开始公开为刑罚改革奔走呼号，尤其将目光投向那些被关进监狱的弱势女性；要知道，泰国是目前世界上女性囚犯人数比例最高的国家之一。

返回泰国后，她获委任为联合国毒品和犯罪问题办公室的东南亚法治大使。她持续推动泰国刑事司法系统的改革，力图改变泰国在司法上的严苛现状——在泰国，即使只是持有相对轻量毒品的轻罪，往往也会被判处极其沉重的刑罚。长公主的离世，无疑是泰国司法体制改革与人权倡议的一大损失。

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