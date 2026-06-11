伊朗局势︱特朗普：磋商已提交至伊朗最高领导层 取消新一轮打击与轰炸行动︱持续更新

美国与以色列自2月28日对伊朗发动大规模联合军事行动，令整个中东局势陷入混乱之中。美伊一直声称取得优势，近日，双方战况再次转趋紧张。美国中央司令部表示，在总统特朗普指示下，美军于美国东部时间周一（9日）17时开始对伊朗发动「自卫性」打击，以回应前一天美军「阿帕奇」直升机被击落事件。美国阿克西奥斯（Axios）新闻网站当地时间周一报道，美国正在对伊朗进行「第三轮」打击。

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伊朗向以色列发射导弹。路透社

6月12日

01:40

美国总统特朗普在社交媒体发文称，鉴于与伊朗的磋商已提交至伊朗最高领导层并获得批准，他已取消原定于当晚针对伊朗实施的打击与轰炸行动。

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00:48

美军中央司令部在社交媒体上发文称，霍尔木兹海峡仍对通航船只开放。

00:00

伊朗伊斯兰议会国家安全委员会主席易卜拉欣·阿齐兹表示，伊朗武装力量目前已进入最高级别战备状态，并已准备好应对各类威胁与挑战。他指出，武装力量正以「前所未有的程度」保持战备状态，应对潜在冲突升级。他同时警告，任何针对伊朗的「战略误判」都将面临「载入历史的回应」。

6月11日

20:35

美国总统特朗普在自家社交平台Truth Social发文，扬言「今晚将对狠狠打击伊朗」，要拿下哈尔克岛，并完全控制伊朗的石油和天然气市场。

11:00



美媒报道指，特朗普于当地时间10日早上，于白宫表示其80岁生日愿望是「世界和平」，但他在几分钟前，在同一活动才宣布对伊朗发动新打击，「我们昨天狠狠打了他们，今天还会再狠狠打他们一次」。



09:06

据伊朗媒体11日消息，伊朗阿巴斯港、锡里克地区和加兹温地区传出爆炸声。稍早前消息称，伊朗中部卡拉季和埃什泰哈德地区听到数次爆炸声，纳扎尔阿巴德地区看到数架无人机。另一方面，美国军方称，已完成对伊朗的最新打击行动。

08:27

伊朗打击18个美军重要目标

伊朗伊斯兰革命卫队航空航天部队当地时间今天（6月11日）凌晨3点45分（香港时间早上8点15分）发表声明称，为惩罚侵略者，并回应美军对革命卫队部分勤务部队、沿海哨所、警察中心和阿巴斯港机场的袭击，在两波行动中，革命卫队航空航天部队及海军对美国位于科威特的阿里·萨利姆空军基地、艾哈迈德·贾比尔空军基地和位于巴林的谢赫·伊萨空军基地的18个美军重要目标进行了打击。

08:19

特朗普：不签协议就把伊朗炸个稀巴烂 这是被违反得最严重的停火

据霍士新闻，正身处白宫战情室的特朗普被问及如果伊朗不签署协议美国将如何应对时，特朗普称：「如果伊朗不签署协议，我们明晚（美东时间11日）将把他们炸个稀巴烂。这是世界历史上被违反得最严重的停火协议。」美国副总统万斯表示：「在谈判过程中，美国正同时与伊朗国内的温和派和极端派打交道。」特朗普还称已与伊朗官员直接通话，但遭到伊朗方面否认。

06:58

伊朗武装部队指，即日起霍尔木兹海峡对所有船只关闭，违规通行者将成为打击目标。据多家伊朗媒体报道，伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部11日凌晨发布消息说，鉴于地区局势动荡，即日起霍尔木兹海峡对所有船只关闭，包括油轮和商船，任何违规通行者都将成为打击目标。

美国总统特朗普早前称，美军已在秘密行动中协助逾200艘商船及超过1亿桶石油通过霍尔木兹海峡，伊朗方面也驳斥了有关说法。

05:45

美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）周三表示，美军将遵从总统特朗普的指示，对伊朗展开新一轮军事打击，并轰炸多个「关键设施」，以削弱伊朗的军事能力及改善美军行动环境。赫格塞斯表示，美方一直向伊朗提供达成协议的机会，但德黑兰未有把握。他说：「我们将按照自己的条件重击他们，打击那些有助改善我方作战环境，并削弱伊朗所追求能力的目标。」

05:37

伊朗媒体报道，伊朗多地当天凌晨传出爆炸声，多地启动防空警报。伊朗米纳卜、锡里克等多地传出爆炸声，南部沿海地区也有遭受攻击；首都德黑兰防空系统已启动。

00:49

美国总统特朗普周三表示，美军已在秘密行动中协助逾200艘商船及超过1亿桶石油通过霍尔木兹海峡，并声称相关行动有助维持油价稳定在每桶约90美元水平，避免飙升至200美元以上。

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6月10日

23:55

美国总统特朗普周三表示，如未能与伊朗达成和平协议，美方将对伊朗展开「非常猛烈」攻击，并指已就近期局势展开军事行动。他同时透露，美国已持续从伊朗「抽取石油」。

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21:30

美国总统特朗普周二在自家社交平台Truth Social上猛烈抨击伊朗领导层，称他们「只会空谈」零行动，必须付出代价。

特朗普写道： 「伊朗军队一团糟。很多部队，例如海军和空军，已经不存在——他们已经被彻底击败。」他续说：「伊朗只会空谈，没有实际行动。中东的恶霸已经死了！！！他们花了太长时间才达成一项对他们有利的协议，现在他们必须付出代价！」

另外，他接受霍士新闻（Fox News）电话访问时说，他「接近」下令对伊朗的发电厂和桥梁发动新的打击。特朗普说，这是作为对伊朗在谈判过程中一直「拖着美国」的回应。

特朗普轰伊朗谈判拖太久。

09：30

伊朗伊斯兰革命卫队宣布，当地时间今天（6月10日）凌晨，再对位于巴林的美军第五舰队发动无人机袭击。



巴基斯坦军方9日说，巴陆军参谋长穆尼尔当天在伊斯兰堡会见来访的黎巴嫩军队总司令鲁道夫．海卡尔，双方同意加强防务合作。据知情人士披露，海卡尔此访可能与美国和伊朗正在进行的谈判有关。

美军一架AH-64「阿帕奇」直升机，在霍尔木兹海峡巡逻期间被伊朗击落。路透社资料图片

美军：已做好准备对应伊朗报复

09：10

美国当地时间9日消息，一名美国高级官员表示，美军当天对伊朗境内20个目标实施了打击。虽然美军中央司令部宣布美军的打击行动已经结束，但局势仍「处于动态变化中」。如果伊朗进行报复，美军已做好应对准备。



稍早前，美军中央司令部发表声明称，已完成对伊朗的「自卫性打击」。此次打击是对8日一架美军直升机被击落的回应。



09：08

巴林内政部当地时间周二（10日）凌晨称，防空袭警报已拉响，敦促民众就近躲进安全场所。巴林国王媒体顾问在社媒发帖称，巴林防空力量正在击退来自伊朗的袭击。



08：52

当地时间9日，美军中央司令部称完成了对伊朗的「自卫性打击」。此次打击是对8日一架美军直升机被击落的回应。

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美军中央司令部发表声明称，美国空军和海军战机精准打击位于霍尔木兹海峡附近的伊朗防空系统、地面控制站和监控雷达。「这是对近期针对美国军队及途经该地区水域的国际商船袭击事件的对等回应。」

伊朗称击落美军MQ-9「死神」无人机

08：50

伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部门10日发布声明说，伊朗在布什尔省「拦截并摧毁」了一架MQ-9「死神」无人机。