黄仁勋访韩｜首站会传奇电竞手Faker送RTX 5090显卡 晚宴晤SK、LG等科技巨头

美国晶片巨头辉达（Nvidia）行政总裁黄仁勋今日（5日）飞抵南韩，展开为期多日的访问行程。他抵埗后强调，机械人将成为南韩下一个核心产业，并期望深化双方在「实体人工智能」（Physical AI）领域的合作。黄仁勋的首站行程尽显亲民作风，现身首尔弘大一间网吧与电竞传奇选手Faker（李相赫）交流，更送上亲笔签名的GeForce RTX 5090显示卡。今晚他将与SK、LG及NAVER等多名南韩科技巨头举行「烧肉会谈」，共商AI发展。

聚焦机械人与实体AI

黄仁勋今日抵达首尔金浦机场时向传媒表示：「我为南韩带来了大量商机，亦准备了一些惊喜。」他指出，南韩作为全球制造业中心，极具潜力发展机械人技术与实体AI，并将相关技术投入实际产业中。他强调，由于未来的半导体制造将高度依赖机械人与AI驱动，此行将是辉达与当地半导体巨头开展深度合作的绝佳契机。

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首站现身网吧

有别于传统的企业总部拜访，黄仁勋的首站行程选择了位于弘大商圈的知名T1网吧，与电竞战队T1成员及传奇选手Faker（韩国《英雄联盟》（LoL）传奇职业电竞选手）会面。黄仁勋在席间大力赞扬南韩的电竞文化，指当地不仅是电子竞技的发源地，更创造了独特的观赏文化。他感谢南韩玩家多年来的支持，并指追求胜利的玩家总会选择最强大的显示卡，而他们选择的正是辉达的产品。

互动期间，黄仁勋笑问Faker目前使用的显示卡型号，当得知是RTX 4070时，他随即打趣称「那已是古董了」，引发现场哄堂大笑。黄仁勋随后送上一张有其亲笔签名的最新GeForce RTX 5090显示卡作为礼物，Faker则回赠印有自己签名的T1队服。黄仁勋在网吧逗留约40分钟，期间与在场粉丝亲切握手及自拍留念。

「烧肉会谈」晤SK、LG及NAVER巨头

据当地传媒报道，黄仁勋今晚将前往弘大附近一间知名烤肉店，与南韩科技及产业界领袖共进晚餐。与会者阵容鼎盛，包括SK集团会长崔泰源、LG集团会长具光谟，以及NAVER创办人李海珍。外界预料，这场被韩媒形容为「五花肉烧酒会谈」的重量级聚会，将聚焦AI晶片、机械人技术及AI数据中心基础建设等领域的合作机会。

将任职棒开球嘉宾

黄仁勋未来数日的行程亦相当紧凑。他预计于7日与游戏开发商NCSOFT代表金泽辰会面，探讨游戏与AI的结合方向；8日则在首尔新罗酒店与多家南韩AI及机械人初创企业进行闭门座谈。

此外，他将于周末参与跨界娱乐活动，包括录制南韩人气综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》，以及担任南韩职棒斗山熊主场的开球嘉宾。同时，他亦计划抽空参访首尔大学AI研究院、现代汽车集团等指标性企业及机构。

