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巴西兽父强奸女儿成孕 「孙女」难逃魔掌诞「曾孙」

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更新时间：00:02 2026-05-25 HKT
发布时间：00:02 2026-05-25 HKT

巴西发生骇人听闻乱伦案。有12岁女童发现怀胎6个月，揭发女童的生父，其实是自己祖父。涉案的原住民，十多年前强奸自己女儿，诞下「孙女」后，待她12岁时又将其强奸成孕，最终造成三代女儿全是自己骨肉的悲剧。

原住民医疗队揭发案件

据巴西媒体「g1」报道，亚马逊州警察（PC-AM）20日，拘捕一名约50岁阿普里纳族原住民男子，他涉嫌多宗乱伦、非法禁锢及遗弃儿童罪受查。

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报道指，疑犯十多年前开始强奸现年33岁女儿，令她怀孕生下「孙女」。「孙女」原本与祖母在外居住，但祖母2年前去世，被疑犯接回生活。

疑犯连未成年的「孙女」也不放过，将她强奸并令其怀孕。因怕被人发现自己兽行，疑犯其后禁止「孙女」返学，以及接触其他人。

不过，「孙女」怀胎的消息仍在当地原住民社区传出，原住民医疗队接触到12岁受害人时，已怀胎6个月，在照护期间，揭发这宗连环乱伦性侵案。

疑犯知恶行败露后即逃走，警方一直追捕，直至20日才成功拘捕对方。

警长桑托斯（Jailton Santos）表示，「这是一起令人发指的罪行，多年来，该名男子不断性侵自己的女儿，她现在已经33岁了。」至于12岁的受害「孙女」，日前已在生产，母婴状况良好，现在由她的母亲协助照顾。

 

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