伊朗局势︱沙特媒体：美伊或5月底再次在巴基斯坦进行谈判

美国总统特朗普（ Donald Trump）19日日再次对伊朗施压，表示如果双方无法达成协议，美军将发动大规模攻势。不过有沙特阿拉伯媒体传出消息，伊朗与美国将于5月底伊斯兰教朝觐季节结束后，可能在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行新一轮谈判。对此，伊朗外交部发言人巴加埃（Esmail Baghaei）于当地时间20日晚间就伊美局势、霍尔木兹海峡安全以及美国对伊朗施压等议题表态，强调伊朗将在「强烈不信任美国」的前提下继续推进谈判，同时坚决维护国家利益。

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伊朗：对美「强烈且合理的不信任」

巴加埃表示，伊朗目前透过巴基斯坦作为中间人，持续与美国进行信息交换。德黑兰的核心诉求包括：结束地区冲突、解冻伊朗海外资产，以及停止针对伊朗航运的「海上劫掠」行为。他指出，尽管美方在过去一年半期间留下了负面记录，伊朗仍以「认真与善意」的态度推动外交进程，但同时也对美国保持「强烈且合理的不信任」。

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另一方面，中东航运要道的安全机制也成为外交斡旋的重点。巴加埃透露，伊朗目前正与阿曼合作，并协调相关国际专业机构，推动建立一套长期的安全机制，以确保霍尔木兹海峡的长期稳定与安全，并防止任何威胁国家利益的行为发生。

他强调，伊朗始终是霍尔木兹海峡安全航行的维护者，并愿意与其他沿岸国家合作，制定保障国际航运安全通行的相关协议与机制。巴加埃进一步说明，新的安全机制除了涉及航运安全问题之外，还应纳入海上安全成本，以及美国与其盟友在海湾地区军事行动对生态环境所造成的严重破坏。