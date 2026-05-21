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三星罢工︱三星劳资突达临时协议 暂避过大罢工

即时国际
更新时间：09:11 2026-05-21 HKT
发布时间：09:11 2026-05-21 HKT

南韩科技巨头三星电子的劳资双方昨日中午一度宣布谈判破裂，工会扬言今日起举行为期18天的大罢工。其后雇佣劳动部长金荣训亲自上阵担任斡旋者，劳资再度展开协商，终于在深夜戏剧性地达成临时薪资协议，据报内容包括薪资提高6.2%，工会决定暂缓总罢工计划。工会全体成员将于22日（周五）至27日（下周三）就薪资协议临时方案投票。

据报薪资提高6.2%

三星电子劳资双方此前就2026年薪资问题举行了多轮谈判，但双方就部分议题的分歧持续扩大，昨日中午宣布谈判破裂。代表逾6万名员工的三星电子工会随即发布动员令，声称将于今日（周四）起发动总罢工，约有4.8万名员工参与。为了阻止罢工危机，雇佣劳动部长金荣训亲自担任斡旋者。

由他参与协调的劳资协商，于昨日下午4时起在京畿地方雇佣劳动厅举行，终于深夜戏剧性地达成了协议。据报内容包括薪资提高6.2%，三星预计拨出约11.5%的营业利润，用于发放奖金。

政府曾拟启动紧急调停权

工会联合斗争本部昨晚向成员发布公告，称原定5月21日至6月7日举行的总罢工暂缓实施，直至另行通知。全体成员订于22日下午2时至27日上午10时，就2026年度临时薪资协议举行投票，决定否是赞成。

此前有报道指韩国政府讨论是否启动紧急调停权，以防止罢工造成国家级损失。由于晶片制造在韩国出口中占比大，三星罢工久拖不决或给韩国出口导向型经济造成损害，因而不断引发韩国政府的关注和担忧。三星电子作为全球重要的存储晶片制造商，一旦发生罢工，可能进一步加剧由全球人工智能（AI）数据中心建设持续升温带来的半导体供应趋紧局面，其影响或波及汽车、电脑及智能手机等多个行业。南韩总理金民锡上周日曾称，一旦罢工，可能会扰乱三星高度复杂的半导体制造流程，造成高达100万亿韩圜（约5200亿港元）的经济损失。

这次劳资争议源于三星工会不满绩效奖金远低于竞争对手SK海力士。工会领导人近来一直要求三星制定新的薪资结构，将年度营业利润的15%用于员工奖金，并取消目前将奖金上限设为年薪50%的规定。公司则表示这些要求过于苛刻，指出半导体产业的周期性波动性很大。

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