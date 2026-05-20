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《侏罗纪公园》现实版︱「人工蛋壳」孵出小鸡 美国企业盼复活恐鸟

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更新时间：21:45 2026-05-20 HKT
发布时间：21:45 2026-05-20 HKT

备受争议的「复活灭绝物种」公司Colossal Biosciences声称，他们已成功孵化出第一批生于人造蛋壳的小鸡。他们称这套系统「完全可扩展且生物学上精确」，因此可以扩大规模，用于孵化例如恐鸟（moa）或其他现存濒危鸟类的胚胎。

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Colossal在一段影片中介绍，他们将一颗真鸡蛋中取出胚胎，然后移到人工孵化装置中孵化，直至小鸡破壳而出。

Colossal首席生物学家帕斯克说，这套系统可以扩大规模：「我们创造了一种全新的无壳培养系统，它具有完全可扩展性，并且在生物学上也十分精确。」他们希望未来可孵化出体型与恐鸟相当的鸟类。

改善人造蛋壳供氧能力

过去科学家也曾尝试研发人造蛋，但始终难以让空气以正确的方式穿过「蛋壳」。Colossal则声称，其发明的蛋壳由晶格状外壳结构和矽基膜构成，「氧气传输能力与天然蛋壳相当」。

这间公司期望未来孵出纽西兰已灭绝的不会飞的恐鸟（moa），身高超过3米，体重超过200公斤，它的蛋比现存任何鸟类的蛋都大。据估计，恐鸟蛋的体积大约是鸡蛋的 80 倍、鸸鹋（俗称澳洲鸵鸟）蛋的8 倍，没有任何鸟类可以代孕。 

未登科学期刊 学者质疑

不过，与一般科学突破不同，今次的发现并未在科学期刊上发表，意味着没有经过同行评审。雷丁大学进化遗传学专家约翰逊（Louise Johnson）博士说，这条消息虽然「听起来令人印象深刻」，但她觉得「这还不如给YouTube广告做专家评论」。

伦敦国王学院干细胞科学教授伊利奇（Dusko Ilic）说，这是「技术上有趣的进展」，但仍有许多步骤需要完成，包括重建动物的基因组和行为。

DNA无法完全复制

即使人造蛋壳有效且可以大规模生产，恐鸟大约在600年前已灭绝。由于DNA会随著时间推移而断裂，因此不可能复制出完整的基因组。此前Colossal公司复活恐狼的方法是调整灰狼的20个基因，使其外观更接近恐狼——但这远非完全的基因复制。

另一些人则提出了关于该公司最终目标的更广泛的伦理问题。 「我们有理由质疑，透过基因改造使一些现代鸟类外形酷似恐鸟是否符合生态学原理，以及这些动物最终的命运将会如何。」巴塞隆拿自然科学博物馆馆长、DNA提取专家卡莱斯·拉卢埃萨-福克斯说：「我们要把它们放生到纽西兰南岛吗？」

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