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日女议员被爆疑曾拍AV 网民揪出番号旧片重登榜首

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更新时间：17:30 2026-05-20 HKT
发布时间：17:30 2026-05-20 HKT

日本政坛爆出疑有女议员曾下海拍AV，有网民对比发现，该女议员面上有三特征，与一名成人女影星相同。消息传出，有关的AV番号在网上疯传，更让该套拍于2024年的旧戏，重登成人片榜首。

发声明否认曾任女优

日本埼玉县川口市议员补选的美女议员冈本小百合（冈本さゆり），近日被指疑曾是成人女星。一部2024年2月16日上架的20分钟长AV，女主角被指与冈本小百合「撞样」。

有网民细心分析二人容貌，发现她们的声音极似、脸上4个痣的位置也一模一样，耳朵的形状特别是外侧也相同，令传是冈本小百合曾任女优的消息及影片番号，越传越广，令该套旧片重登单日销冠。

冈本小百合沉默数天后，终发声明澄清，否认自己是涉事的女优。她指，2024年正忙于政治活动，并为选战备战，而且当年的自己「胖得非常多」，与片中女优的体型完全不同。不过，她以为免被认为歧视特定行业，决定不提告造谣者「妨害名誉」。

冈本小百合强调，对于「感觉很色」、「脱掉」等性骚扰留言，将会保存证据，考虑采取法律行动，不会坐视不理。

 

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