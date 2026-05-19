伊朗局势｜特朗普：取消原定周二对伊军事打击 称受中东多国首脑劝说

美国总统特朗普表示，他已下令推迟原定于周二（19日）对伊朗发动的预定军事打击。他称，这一决定是在多位海湾国家领导人的直接干预与劝说下作出的。

特朗普表示，他是在接获多位地区关键盟友的请求后决定暂缓行动，其中包括卡塔尔埃米尔（国家元首）、沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed bin Salman），以及阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德（Mohammed bin Zayed）。他称，这些领导人担心，美军一旦对伊朗发动直接军事打击，将会引发不可收拾的区域连锁反应，甚至演变成全面战争，严重威胁海湾地区的能源设施及航运安全。

美国总统特朗普表示，他已下令推迟原定于周二（19日）对伊朗发动的预定军事打击。路透社

美国原定于周二（19日）对伊朗发动的预定军事打击。美联社

中东领导人担心，美军一旦对伊朗发动直接军事打击，将会引发不可收拾的区域连锁反应，甚至演变成全面战争。美联社

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特朗普又指，这些领导人认为，美伊将能够达成停火协议，而该协议将对美国以及中东各国乃至更广泛地区，都具有高度可接受性。该协议的关键内容将包括：伊朗不得拥有核武器。

特朗普说：「基于我对上述领导人的尊重，已指示防长赫格塞思、参谋长联席会议主席丹尼尔·凯恩以及美国军方，取消原定明日对伊朗的打击行动。但同时，我也已进一步指示他们，一旦未能达成可接受协议，应随时准备立即执行对伊朗的大规模全面军事打击行动。」