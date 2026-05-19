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伊朗局势｜伊方向美提交停火草案 特朗普：不满意但暂缓军事打击行动

即时国际
更新时间：03:26 2026-05-19 HKT
发布时间：03:26 2026-05-19 HKT

美国总统特朗普表示，他已下令推迟原定于周二（19日）对伊朗发动的预定军事打击。他称，这一决定是在多位海湾国家领导人的直接干预与劝说下作出。同日，伊朗最高领袖穆杰塔巴在其社交媒体帐号摘发其上任后首份声明，重申将考虑在敌人不擅长的领域开辟新战线。

特朗普在社交平台表示，他是在接获多位地区关键盟友的请求后决定暂缓行动，其中包括卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）、沙特王储兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman Al Saud）、阿联酋总统谢赫穆罕默德（ Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）他称，三位领导人担心，美军一旦对伊朗发动直接军事打击，将会引发不可收拾的区域连锁反应，甚至演变成全面战争，严重威胁海湾地区的能源设施及航运安全。

美国总统特朗普表示，他已下令推迟原定于周二（19日）对伊朗发动的预定军事打击。路透社
美国总统特朗普表示，他已下令推迟原定于周二（19日）对伊朗发动的预定军事打击。路透社
美国原定于周二（19日）对伊朗发动的预定军事打击。美联社
美国原定于周二（19日）对伊朗发动的预定军事打击。美联社
中东领导人担心，美军一旦对伊朗发动直接军事打击，将会引发不可收拾的区域连锁反应，甚至演变成全面战争。美联社
中东领导人担心，美军一旦对伊朗发动直接军事打击，将会引发不可收拾的区域连锁反应，甚至演变成全面战争。美联社

相关新闻：伊朗局势｜传特朗普政府游说阿联酋夺岛 美以大军集结或下周恢复袭击伊朗

特朗普又引述指，这些领导人认为，美伊将能够达成停火协议，而该协议将对美国以及中东各国乃至更广泛地区，都具有高度可接受性。该协议的关键内容，包括伊朗不得拥有核武器。

特朗普说：「基于我对上述领导人的尊重，已指示防长赫格塞思、参谋长联席会议主席丹尼尔·凯恩以及美国军方，取消原定明日对伊朗的打击行动。但同时，我也已进一步指示他们，一旦未能达成可接受协议，应随时准备立即执行对伊朗的大规模全面军事打击行动。」

另外，特朗普接受《纽约邮报》电话访问时表示，在收到伊朗方面最新的并未「令人满意」的和平谈判回应后，他认定不会对伊朗作任何让步。但他补充，他并未对伊朗的回应感沮丧，认为伊朗现在比以往任何时候都更渴望达成协议，「因为他们知道即将发生什么事」。

被问到上周称「愿意接受伊朗暂停铀浓缩20年」的说法，特朗普改变口径说：「我现在什么都不接受。」

同日，伊朗多名领导层均有表态，隔空与特朗普针锋相对。最高领袖穆杰塔巴在其社交媒体帐号摘发其上任后首份声明，重申将考虑在敌人不擅长的领域开辟新战线。声明说，关于开辟其他战线的问题，相关研究已经完成，「敌人在这些领域经验极少且极度脆弱」。声明表示，如果「战争状态」持续，伊朗将开辟这些新战线。

伊朗最高领袖军事顾问雷扎伊则表示，「美国设定了军事打击的最后期限，然后又自己取消！试图用这种虚假的希望迫使伊朗人和伊朗政府屈服！」雷扎伊说：「强大的武装力量与伟大的伊朗民族所形成的铁拳，将迫使他们退让并投降。」

伊朗总统佩泽希齐扬强调，谈判并不意味著投降，伊朗将以理性方式，在捍卫人民利益与国家尊严的基础上开展谈判，绝不会作出退让。

据美媒Axios18日援引美方高级官员报道，伊朗通过巴基斯坦于17日晚向美方提交一份旨在结束战事的最新协议草案，但相较于上一版本仅作了一些「象征性微调」，且未就其核计划作出实质性让步，白宫认为此方案不足以作为达成协议的基础，美总统特朗普正考虑重启军事行动。

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